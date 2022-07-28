В Гомельском районе утонул рыбак, сообщили БЕЛТА в областной организации ОСВОД.

Несчастный случай произошел 27 июля. Днем в 5 м от берега в озере Узкое, недалеко от садового товарищества «Мотор», было обнаружено тело 58-летнего рыбака. На берегу остался спиннинг.

По предварительной версии, мужчина полез в воду, чтобы освободить зацепившиеся снасти. Однако выбраться обратно на берег не смог.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Спасатели убедительно просят рыбаков проявлять осторожность: «Не заходите в воду в незнакомых местах, а также в утомленном или болезненном состоянии, в том числе в нетрезвом виде. Берегите себя, подумайте о своих близких».