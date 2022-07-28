Чествование юбиляра состоялось в управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома. В торжественной обстановке Александра Максимовича поздравили коллеги по работе, с которыми в разные годы ему довелось трудиться.

Вручая благодарность от районного совета ветеранов, и.о. председателя Мария Майсейкова отметила, что Александр Максимович внес весомый вклад в развитие ветеранского движения района. Он всегда отличался профессионализмом, знанием дела, принципиальностью и успешно справлялся с поставленными задачами. Своим трудолюбием и преданностью выбранному делу он по праву снискал уважение и признательность.

– Вы – гордость района. Ваш богатейший жизненный опыт, знания, мудрость и сила духа – это самое дорогое наследство молодым, – подчеркнула Мария Григорьевна.

Много теплых слов звучало и от коллег по комсомольской и партийной деятельности. Следует отметить, что Александр Галицкий три созыва подряд избирался на должность председателя районного Совета депутатов и его вклад в развитие и становление Будакошелевщины сложно переоценить. До выхода на заслуженный отдых юбиляр трудился заместителем начальника управления по труду, занятости и социальной защите населения.

Нельзя не сказать и то, что Александр Максимович навсегда вписал свое имя в историческое наследие родной земли, являясь председателем районной комиссии по созданию историко-документальной хроники книги «Память» Буда-Кошелевского района.

К поздравлениям присоединяется и коллектив «Авангарда» с пожеланиями юбиляру крепкого здоровья, жизненной энергии, оптимизма, мира и добра.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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