Белорусские санатории давно стали брендом качественного и приемлемого по цене отдыха среди жителей стран-соседок. Но беженка из Украины Елена Варкушина вместе с дочерями Анастасией, Марией и зятем Русланом оказалась в «Золотых песках» под Гомелем не для того, чтобы пройти индивидуальные курсы оздоровления. Более того, не зная, как их судьба сложится дальше…

– Когда оставаться в родном селе стало невозможно, взяла родных «в охапку» и решила ехать в Беларусь, – говорит женщина. – Вспоминать о доме и пережитом несколько месяцев назад не хочу. Больно. А вот чем приятно делиться, так это впечатлениями от радушия ваших людей.

Собеседница с приятным удивлением отмечает: и в санатории, и после, уже в Добруше, местные отнеслись к ее семье с искренней симпатией. Одним из самых счастливых моментов для Елены стал день в развлекательном центре. Когда ко входу в санаторий подъехал двухэтажный автобус и желающих пригласили весело провести время, они и не представляли, как будет здорово. Прыжки на батуте, бассейн с пластиковыми шарами и пицца на обед. И все бесплатно.

– И насмеялись, и любимого блюда наелись вдоволь, – улыбается глава семейства. – Именно в том момент мы поняли, что останемся в Беларуси. Через несколько дней с нами связалась директор «Добрушского коммунальника», предложила работу и комнату в общежитии. Хотя немного скучаем по огороду, решили попробовать городской быт.

То, что их на Гомельщине встречают, как родных, Елена Варкушина воспринимает с благодарностью и небольшим смущением. Говорит: не привыкла к такому потоку заботы, внимания и сочувствия от совершенно незнакомых людей. Даже оформление необходимых документов взял на себя работодатель.

С вещами первой необходимости: от посуды до мебели, не говоря уж о средствах гигиены и продуктах, Варкушиным помогли. Коллеги-коммунальщики, руководитель районной организации Красного Креста Ольга Загороднюк и просто неравнодушные люди.

– По дороге из санатория, Добруш, водитель остановился у продуктового магазина. Думали, ему что-то срочно понадобилось, и приготовились терпеливо ждать. Через пару минут он возвращается обратно. В руках – большой пакет с сосисками, мороженым. И отдает его нам: «Покушайте! Наверное, давно не ели таких»…

Семья Елены в райцентре живет недолго, но уже обзавелась стиральной машинкой, микроволновкой, холодильником. Волонтеры постарались. Ольга Загороднюк и сегодня об украинской семье не забывает. Регулярно звонит, чтобы передать нужные вещи.

На вопрос, стоит ли еще раз попросить читателей о помощи, женщина отрицательно кивает.

– Все есть. Спасибо вам, белорусы. А на остальное сами заработаем.

Но все равно мыслями Елена и члены ее семьи часто возвращаются в родное село. Даже кошечку завели, чтобы не так горько было вспоминать оставленную за границей питомицу.

– Там Машины рисунки, любимые грядки, привычная жизнь, – объясняет женщина. – Планов на перспективу не строим. Тянет, конечно, в родные места. Но тут стабильность, люди открытые. И спокойно…

vdobrushe.by