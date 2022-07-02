Хранит память о Почетном гражданине г. Буда-Кошелево, заслуженном учителе БССР, участнике и ветеране Великой Отечественной войны Андрее Семеновиче Юркове его внук Сергей Ковалев. Со своей семейной историей он делится с нами:



– Мой дедушка родился 12 июня 1923 года в деревне Бронница в простой крестьянской многодетной семье, с детства был приучен к труду и ответственности. В 1938-м он поступил в Гомельский педагогический техникум и получил профессию учителя истории и обществоведения. Однако война не дала насладиться молодостью. Дедушка добровольцем записался на фронт, даже приписал себе лишний год, чтобы его взяли. Попал в танковую дивизию, участвовал в боях. При обороне Ленинграда получил ранение, но, подлечившись, вернулся в строй и боролся за Победу до конца.

После войны дедушке предлагали продолжить военную карьеру, но он остался верен своей профессии и малой родине. Андрей Семенович вернулся к родителям и пошел работать в Неговскую школу учителем истории, активно включился в комсомольскую работу и поступил в Гомельский институт на заочное отделение. В это время он знакомится с моей бабушкой Викторией, в 1950-м они женятся и переезжают в Бушевку. В их семье появляются дети, а Андрей Семенович возглавляет Бушевскую школу. Дедушка вкладывал в работу все свои силы, чтобы учреждение образования развивалось и совершенствовалось.

И усилия не остались незамеченными: вскоре Андрей Семенович вместе с семьей переезжает в Буда-Кошелево и его назначают заведующим районо. Через какое-то время дедушка оставляет эту должность и становится директором средней школы №1, в которой и работал до выхода на пенсию.

4 апреля 2010 года дедушки не стало. Но он всегда будет в моем сердце. Это мой пример для подражания, как надо любить труд, Родину и свою семью.