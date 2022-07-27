Маленькому минчанину нужен специализированный стульчик

Шестилетний Женя Куц из Минска появился на свет раньше срока. Это стало причиной тяжелого заболевания – детский церебральный паралич. Мама Жени – Анастасия Сергеевна – вспоминает, что до года состояние ребёнка было настолько сложным, что он практически не развивался, не реагировал на игрушки и окружающих. Только после трёх лет активной реабилитации мальчик стал проявлять интерес к жизни, появилось звукоподражание, мама научилась его слышать и понимать. Ребёнок по-прежнему не ползает, самостоятельно не сидит и не ходит. В любом деле ребенку необходимо специализированное оборудование. Семья Куц обратилась в Центр помощи «Вера». Жене необходимо дорогостоящее средство реабилитации – стульчик для детей с ДЦП Dalmatynczyk Invento, стоимостью 8754 рубля.

Два месяца реанимации и год непрерывной реабилитации

Женя родился на 35-ой неделе беременности, что стало полной неожиданностью для мамы и наблюдавших её медиков. Беременность протекала нормально, мама чувствовала себя прекрасно, но в один момент ей стало плохо, поднялось высокое давление. Анастасию доставили в больницу и экстренно сделали операцию кесарева сечения.

«Женя сам не дышал, родился с весом до полутора килограмм. С первых минут его определили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. На третьи сутки у сына произошло кровоизлияние в мозг, что повлекло за собой и судорожный синдром. Состояние его было тяжёлым, первые два месяца жизни ребенок находился в реанимации», – вспоминает мама Анастасия.

Когда малыш немного окреп и набрал вес, мама смогла забрать его домой. При выписке медики прогнозировали, что ребёнок вероятнее всего будет с тяжёлой формой инвалидности. Но опускать руки нельзя: необходимо много работать и реабилитироваться.

Первый год жизни Жени мама вспоминает со слезами на глазах. Он практически ничего не делал, ни на что не реагировал, был очень нервозный, много плакал и мало спал.

С 4-х месяцев ребёнка стали активно реабилитировать в РНПЦ «Мать и дитя», В Минском городском центре медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями, обращались родители и в частные центры. Развитие у Жени началось только после 3-х лет. Он стал реагировать на маму и окружающих, стал понимать обращённую речь, научился произносить некоторые слова и выражать эмоции. Сейчас Женя может переворачиваться, непродолжительное время сидеть с опорой.

К сожалению, мозг Жени сильно пострадал, процесс этот необратим, состояние ребенка остаётся тяжелым. Есть у Жени и задержка психоречевого развития. Мальчик не посещает детский сад, практически всё время он находится дома, выезжает с мамой за город, ездит на прогулки. Специалисты посещают Женю на дому.

Долгое время родители и медики не могли понять, будет ли Женя видеть и слышать. Со зрением у мальчика есть проблемы, а вот слух – идеальный.

«Сын очень любит прогулки, ему нравится городская суета, шум дороги, большое количество движущихся автомобилей. Поэтому гулять мы чаще всего ходим туда, где есть оживлённое движение машин вдоль тротуара. Женя любит играть с музыкальными игрушками, ему нравится слушать музыку», – рассказывает мама.

Необходим специализированный стульчик

К сожалению, обустроить комфортный быт ребенку с таким диагнозом невозможно без специализированного оборудования. Чтобы иметь возможность дома заниматься с логопедом, кушать, сидеть за столом или играть, мальчику необходим специализированный стульчик для детей с ДЦП Dolmatynczyk Invento. Он выполняет сразу несколько важных функций: реабилитационного кресла, вертикализатора и кушетки.

У Жени есть масса сопутствующих заболеваний и очень важно следить за тем, чтобы его состояние не ухудшалось. Из-за подвывихов тазобедренных суставов Женя не может сидеть в обычном стуле, а уже развившийся сколиоз обязывает родителей заботится о том, чтобы ребенок занимал анатомически правильное положение сидя и стоя. Для этого необходим такой стульчик. Благодаря пневматическому подъемнику в нём, положение ребенка можно поменять в позицию стоя при этом не вынимать ребёнка из устройства, что очень практично и удобно.

«Такой стульчик значительно облегчит нашу жизнь. Это одновременно и кресло, и вертикализатор. Т.к. Женя сам не сидит и не ходит, то такое многофункциональное устройство решает сразу несколько задач. Мы активно будем использовать его в реабилитации, а также дома для того, чтобы заниматься или просто сидеть», – поясняем мама Анастасия Сергеевна.

Финансовое положение в семье не позволяет родителям сделать такую дорогостоящую покупку. Мама Жени трудится в Минском метрополитене в ночные смены, чтобы иметь возможность зарабатывать средства на реабилитации, занятия со специалистами, средства по уходу и всё необходимое. В дневное время женщина ухаживает за сыном. Помогает Анастасии папа мальчика и бабушка. Но осилить покупку дорогостоящего средства реабилитации мама не в силах, поэтому за помощью обратилась в благотворительную организацию.

Центр помощи «Вера» начал ведение благотворительного сбора в поддержку шестилетнего Жени Куца из Минска. Мы очень надеемся на вашу помощь! Поддержать мальчика можно с помощью пожертвования с указанием назначения платежа «Куц Евгений»:

1.Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн-пожертвование перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/

2.Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

3.Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

4.SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < Фамилия ребенка> <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Куц ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Куц 1

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия. Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

5.USSD-запрос на номер *222*24# для абонентов связи МТС и life:)

Для абонентов оператора связи МТС: набирая номер *222*24# (вызов) Вы жертвуете 2 рубля. После отправки USSD-запроса Вы получите сообщение, в котором Вам необходимо ввести цифру 1 и нажать кнопку “Отправить”.

Для абонентов оператора связи life:) : отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов) Вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб.

6.Благотворительная линия.

Позвонив с городского номера по телефону 8-902-214-5555, Вы пожертвуете 3 рубля.

7.QR-код.

Откройте Ваше банковское приложение и перейдите к оплате по QR-коду. Отсканируйте QR-код, перейдя по ссылке https://c-vera.by/hochu-pomoch/qr-kod/ и укажите цель пожертвования, укажите сумму пожертвования и подтвердите пожертвование.

Уважаемые благотворители!

Просим Вас перед совершением пожертвования ознакомиться с условиями Договора пожертвования, размещенного на нашем сайте www.c-vera.by. В случае осуществления пожертвования Вы подтверждаете, что ознакомлены с его условиями.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!