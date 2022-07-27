Указом Президента № 284 от 21 июля 2021 года установлены новые Правила любительского рыболовства. Они вступают в силу в этом месяце. Что поменялось в новых Правилах? Перечислим основные моменты.

Сняты ограничения на вылов некоторых видов рыб — чужеродных, занесенных в Черную книгу Беларуси. Таких рыб как ротан-головешка, сомик американский, амурский чебачек разрешено ловить в любых количествах.

Можно использовать осветительные приборы (фонари), что актуально для зимней рыбалки, и для ночной рыбалки.

В период нереста разрешено будет ловить рыбу спиннингом на приманку с двумя крючками, использовать подсачек для приема пойманной рыбы, заходить в воду для отцепа снасти или прохода;

Разрешено оставлять орудия любительского рыболовства без присмотра, на самих орудиях (кружки, жерлицы, ставки) больше не надо указывать свою фамилию и инициалы.

Расширены категории граждан, которые рыбачат по льготным тарифам это пенсионеры, воины-интернационалисты и дети до 16 лет. Для инвалидов I и II группы и местных жителей, льготы по-прежнему сохраняются.

В правилах прописано, что рыболовные угодья, которые находятся в населенных пунктах (полностью или частично), теперь запрещено предоставлять в аренду.

Если же рыболовные угодья переданы в аренду, то арендаторы за полгода должны создать все условия для платного любительского рыболовства, и только после этого производить реализацию путевок.

Для членов РГОО «БООР» теперь разрешается лов рыбы с разными орудиями любительского рыболовства с крючками от 6 до 10 штук во всех рыболовных угодьях фонда запаса, а также в арендных или промысловых водоемах.

Подводная охота теперь возможна только в определенных облисполкомами водоемах, но при себе в обязательном порядке у рыбака должно быть удостоверение на право подводной охоты, выданное Белорусским обществом охотников и рыболовов.

Удостоверения на право подводной охоты будет выдавать только БООР. Также БООР будет вести реестр подводных охотников.

Введен запрет на промысловое и любительское рыболовство на зимовальных ямах с осени до весны (с 1 октября по 15 апреля).

Запрещено использование рыб для наживки, в отношении которых установлена промысловая мера.

Введена промысловая мера для подуста — 22 см.

Что касается сетей, то по этому поводу включено отдельное приложение. В нем изложен порядок их изготовления, хранения и сбыта. Речь также о традиционных национальных орудиях любительского рыболовства. Последние, разрешено хранить и продавать, но только с целью экспонирования (выставлять напоказ, например, в музее) и декорирования (украшать интерьеры), а вот использовать их запрещено.

Разрешается использовать мотобуксировщики, для рыбалки на льду и не только, но мощностью не более 15 лошадиных сил.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2 76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖиРМ