Жительница Могилевского района лишилась Br20 тыс. после звонков от лжесотрудников органов внутренних дел и якобы представителя банка. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

К правоохранителям Ленинского РУВД Могилева обратилась 48-летняя жительница Могилевского района, рассказавшая, что у нее было похищено около Br20 тыс.

Как было установлено, на мобильный телефон заявительницы поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший мужчина представился сотрудником ОВД, назвал свое имя, а после сообщил: от ее имени в различные банки Могилева были направлены заявки на получение кредитов. «При этом он продиктовал полные анкетные и паспортные данные женщины, на что та ответила, что никаких заявок на получение денежных средств не оформляла и впервые слышит об этом», — рассказали в УВД.

Тогда он предложил женщине пообщаться с якобы сотрудниками службы безопасности банка. Уже от него женщина узнала, что в одном из банков пытаются оформить кредит на ее имя и для предотвращения его оформления она должна самостоятельно приехать в банк и оформить кредитный договор. Так женщина не позволила бы третьим лицам получить деньги. По совету звонившего, женщина отправилась в ближайшее отделение банка, где оформила кредит на сумму Br5 тыс. Звонивший лжесотрудник банка убедил ее перевести деньги на указанный расчетный счет для сохранения денежных средств. Позже ей снова позвонили с такой же историей. Преступная схема повторилась трижды в разных банках.

Когда с различных банков местной жительнице стали приходить уведомления о необходимости немедленно погасить взятые кредиты, она была шокирована: ведь звонивший сотрудник службы безопасности обещал ей, что она заботится исключительно о своей финансовой безопасности. Однако уже реальные сотрудники объяснили женщине, что она стала жертвой мошенничества, после чего последняя обратилась за помощью к правоохранителям.

Похожий случай произошел с 59-летней могилевчанкой. С женщиной через мессенджер связался сотрудник банка, где она обслуживалась. Ей рассказали, что ее персональные данные были взломаны, предположительно, другим сотрудником их банка. Мужчина рассказал, что ему необходимо найти злоумышленников, потому от имени могилевчанки в банки стали поступать заявки на кредиты. «Мужчина также сообщил, что по данному факту проводится «милицейская операция», а потому могилевчанке не нужно самостоятельно обращаться в милицию, об этом сотрудник банка уже позаботился. Он также рассказал, что карточка будет заблокирована, чтобы с нее не похитили деньги», — отметили правоохранители.

Звонивший дал женщине четкие инструкции: ехать в банк, оформить кредит, а выданные наличные деньги положить на почте на указанный им счет. Когда женщине в одиночку не удалось разобраться со всеми заданиями, трубка была передана человеку, который представился якобы сотрудником милиции. «Он пояснил могилевчанке, что в настоящее время очень много мошенников, от действий которых страдают невинные граждане. Затем даже привел различные примеры, после чего местная жительница, полностью уверенная, что разговаривает с представителем правоохранительных органов, перевела деньги, — отметили в УВД. — Незнакомец даже подтверждал свою личность и прислал женщине фото якобы служебного удостоверения. Также он убедил ее в том, что в случае необходимости предоставит все необходимые документы по месту службы потерпевшей и банк сможет возместить ей все понесенные убытки».

По такой же схеме женщина оформила на себя еще три кредита, и только после стала сомневаться: отличались лицевые счета. Она подавала заявки на кредиты в одних банках, а оплачивала их в других. Осознав, что была обманута, могилевчанка обратилась в милицию.

Правоохранители призывают граждан быть бдительными и осторожными. В большинстве случаев мошенники представляются сотрудниками банков или иных организаций и предлагают отменить подозрительную операцию либо заявку на кредит. Под видом покупателей товара, реализуемого на интернет-площадках, выманивают реквизиты карт через мессенджеры либо копии известных сайтов (Куфар, Европочта, Белпочта, через интернет-банк и др.). Мошенники обзванивают клиентов, представляясь сотрудниками различных служб банков, Национального банка, Ассоциации белорусских банков, правоохранительных органов. Звонок поступает на мобильный телефон или в мессенджер. При этом номера телефонов, с которых осуществляется звонок, могут быть похожи на официальные телефоны этих организаций. Они могут знать ваше имя, адрес, номер карты или его часть. Цель — убедить клиента предоставить данные, необходимые для входа в интернет-банк, а также для осуществления платежа. Получив информацию, мошенник списывает деньги со счетов. А в случае если человек оформляет на себя кредит, он теряет не только свои сбережения, но и сумму одобренного кредита.