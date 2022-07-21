Мобилизованные в ряды ВСУ украинцы отказываются выполнять боевые задачи из-за больших потерь на востоке. Целая бригада территориальной обороны была разоружена на Украине после отказа ехать в Донбасс, об этом в четверг сообщила пресс-служба Минобороны России.

По информации военного ведомства, события происходили в городе Луцк, где находилась сотая бригада теробороны, получившая приказ выдвигаться на позиции в Донбассе. Однако бригада в полном составе отказалась покидать город.

«На фоне значительных потерь на востоке Украины мобилизованные в ряды ВСУ жители западных областей отказываются ехать на Донбасс. Так, военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны в городе Луцк Волынской области в полном составе отказались участвовать в боевых действиях», — рассказали подробности в Минобороны.

Отмечается, что украинское командование приняло решение разоружить бригаду и переформировать ее. Зачинщики же были арестованы.

Не первый случай

Отказ от выполнения боевых задач в рядах ВСУ — не первый, однако о таких массовых случаях ранее не сообщалось. Но и наказание для теробороновцев в данном случае было более гуманным.

В середине июля более 200 боевиков нацбата «Кракен» отказались выдвигаться к Краматорску. В ходе конфликта с командирами было применено огнестрельное оружие, и шестеро националистов были убиты