Участие в выездном мероприятии, которое состоялось 7 июля, приняли председатели сельисполкомов, главный специалист отдела экономики райисполкома Любовь Бобкова, а также члены молодежного Совета. Провела День сельского Совета председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева.

В ходе посещения торговых объектов участники обращали внимание на внешний вид помещений, ассортимент и качество товаров, ценообразование, соблюдение сроков годности.

Так, в Морозовичах участники Дня сельского Совета посетили павильон «Колосок», в Глазовке – «Колобок», в Кривске – магазин №129 «Товары повседневного спроса» и «Ласточка», а в Чеботовичах – магазин «Машенька».

В целом, посещение торговых объектов оставило приятные впечатления у участников выездного мероприятия. Вместе с тем, в некоторых магазинах ощущается нехватка кадров, есть проблема с поставками молочной продукции.

Подводя итоги Дня сельского Совета, Наталья Киселева призвала председателей сельисполкомов обращать внимание на качество продукции, которая поступает в малые населенные пункты, чаще встречаться с населением, чтобы оперативно решать вопросы торгового обслуживания.

Алина ЮРИНСКАЯ

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