Масштабный проект, приуроченный к 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны, объединил 200 школьников из 85 регионов России и шести — Беларуси.

На Гомельщине школьникам подготовили увлекательную программу. Вначале ребята посетят мемориальный комплекс «Памятник детям — жертвам Великой Отечественной войны» в агрогородке Красный Берег Жлобинского района. Затем навестят спортивные объекты средней школы №13 Жлобина и увидят красоты Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Завершится знакомство с нашей областью флешмобом «Память сердца» у флагштока в Гомеле. Патриотический проект «Поезд Памяти» планируют сделать ежегодным



Источник: http://gp.by

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