Кто ставил лучшим осеменатором Буда-Кошелевского района

Сегодня на базе МТФ «Липиничи» ОАО «Юбилейный-Агро» прошел конкурс техников-осеменаторов КРС.

По итогам конкурса первое место завоевала техник-осеменатор ОАО «Николаевка» Вера Кабадейцева, второе – у опытного осеменатора из ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Аксаны Кириченко, третье – у осеменатора из СУП «Андреевка» Жанны Тельновой.

Всех победительниц поздравил первый заместитель председателя-начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Олег Архипенко. К поздравлениям присоединились руководители сельхозпредприятий, профсоюзный лидер АПК района Елена Степаненко и профсоюзный лидер РСУП «Гомельгосплемпредприятие». В рамках чествования были также отмечены самый молодой осеменатор из филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» Евгений Масляков и самый опытный осеменатор из того же предприятия Ирина Шевчук.

Музыкальные подарки участникам конкурса-семинара дарили самодеятельные артисты Неговского сельского Дома культуры.

Всего в конкурсе принимали участие 24 техника-осеменатора из 28 имеющихся в районе. Судейство осуществляли: начальник РСУП «Госплемпредприятие» по Буда-Кошелевскому району Наталья Авдашкова, главный ветеринарный врач района Михаил Поплавский и заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Наталья Мацудова.