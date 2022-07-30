Первую заветную тысячу тонн зерна в районе намолотил экипаж старшего комбайнера Александра Тищенко и помощника комбайнера Владимира Греся из РУП «Белоруснефть-Особино». Кроме того, в сельхозпредприятии определился и первый в районе тракторист-машинист, перевезший более 1500 тонн зерна на уборке урожая зерновых, которым стал Сергей Минов.

Передовиков жатвы чествовали прямо на поле, расположенном вблизи агрогородка Коммунар. Поздравить их с весомым достижением приехали первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Козел, председатель райисполкома Анатолий Гапоник, председатель Гомельского областного комитета Белорусского профессионального союза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности Виталий Еременко, руководство района и сельхозпредприятия.

– Вклад будакошелевских аграриев в хлебный каравай Гомельщины всегда весьма весом. Уверен, что с таким потенциалом, который есть в РУП «Белоруснефть-Особино», предыдущий рекорд района будет превышен. Ведь на урожай-2022 возлагаются большие надежды и делается главная ставка. Конечно, нагрузка на хлеборобов в нынешнюю уборочную кампанию довольно большая, ведь одновременно приходится убирать с полей разные виды культур. С учетом изменения севооборота в области перед аграриями стоит стратегическая задача – в кратчайшие сроки и без потерь произвести уборку зерновых культур. Крепкого вам здоровья, пусть техника не подводит, а уборочная страда завершится достойно, – отметил Дмитрий Козел.

Свои поздравления труженикам хлебной нивы направил и глава района Анатолий Гапоник. Анатолий Генрикович поблагодарил механизаторов за их ежедневный нелегкий и кропотливый труд и акцентировал внимание на том, что земледельцы сельхозпредприятия работают не только на темпы, но и на качество, а это весьма важно при уборке зерна. Ведь сегодня достаток каждого сельского труженика зависит от них самих. Он поблагодарил хлеборобов за хорошую работу и пожелал обойтись без поломок и капризов небесной канцелярии.

К поздравлениям присоединились обком отраслевого профсоюза и руководство сельхозпредприятия. Конечно же, не обошлось без наград, подарков и цветов. А отличное настроение и музыкальное сопровождение героям жатвы подарили работники Коммунаровского Дворца культуры.

Как только отзвучали заливистые народные песни и стихли аплодисменты, прямо с торжества земледельцы сели за штурвалы комбайнов и отправились в поле убирать хлеб. Дело для них – превыше всего, да и каждая погожая минута на счету.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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