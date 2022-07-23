Во вторник, 19 июля, работа закипела на ржаном поле. О результатах говорить пока рано: уборочная в самом начале. Однако прогнозы на валовой сбор в этом году хорошие.

– Самое главное – вовремя убрать и сохранить тот урожай, который есть, сработать качественно и в срок. Для этого все готово: комбайны, грузовики для перевозки зерна, складские помещения, весовая, сушильное хозяйство. На полях работают опытные комбайнеры: экипаж Дмитрия Свердлова и Алексея Гончаренко, Максима Свердлова и Максима Матьянова, Юрия Желудка и Сергея Кобрусева. Ребята надежные и настоящие профессионалы своего дела. К слову, всех занятых в поле обеспечиваем горячими обедами и полдниками. Хозяйство оплачивает 30% стоимости питания, и в целом работнику полноценный, сытный и вкусный обед обходится в 2,5-3 рубля. Техники достаточно, чтобы жатву провести в оптимальный срок. Перед выходом в поле каждый комбайн тщательно проверяют, а выявленные мелкие неполадки устраняют, чтобы не допустить потерь зерна.

Всего в хозяйстве на уборке задействованы 3 зерноуборочных комбайна и столько же единиц техники на отвозке зерна. Нашим комбайнерам и водителям предстоит убрать и перевезти урожай озимой ржи на площади 103 га. А общая площадь, занятая зерновыми и другими культурами, составляет около 1,2 тысячи га. Урожай ждем лучше, чем в прошлом году. Во всяком случае на круг получается по 32,6 центнера. Главное, чтобы погода не подкачала. Мы же в свою очередь стараемся использовать каждую погожую минутку, – рассказала директор ОАО «УваровичиЭлит» Наталья Маковская. – На утро пятницы уваровичские аграрии собрали урожай с площади 46 га (4%), намолотив 150 тонн зерна.

Справочно: Как рассказали «Авангарду» в управлении сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, на утро 22 июля в целом по району сжато 1193 га зерновых колосовых, что составляет 4% от имеющихся площадей, намолочено 5,3 тыс. тонн зерна при урожайности 44,5 ц/га.

В лидерах – РУП «Белоруснефть-Особино», где убрано 13% зерновых колосовых. Здесь же на неделе завершилась жатва озимого ячменя. Особинские аграрии с площади 836 га намолотили 4,3 тыс. тонн зерна при средней урожайности 51,5 ц/га.

Одновременно в районе продолжается заготовка кормов. Второй укос проведен на 44% площадей. Заготовлено кормов на условную голову 7,37 ц.к.ед., что выше уровня прошлого года на 1,37 ц.к.ед. В лидерах: ОАО «УваровичиЭлит» (13,4 ц.к.ед.), КСУП «Кривск» (10,35 ц.к.ед.) и ОАО «Рогинь» (10,29 ц.к.ед.).

Ирина ПАЛУБЕЦ

Фото автора