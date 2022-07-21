Начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский рассказал сегодня на пресс-конференции об изменениях в сфере уплаты имущественных налогов, которые произошли в 2022 году, передает корреспондент БЕЛТА.

«В текущем году наши граждане будут уплачивать, как и ранее, три имущественных налога — земельный, транспортный и на недвижимость. С 2022 года произошло несколько изменений в законодательстве по имущественным платежам. Одно из них — отмена льготы по налогообложению одной квартиры. Эта мера прорабатывалась давно и направлена на выравнивание условий налогообложения недвижимости. Так, например, если у человека был один жилой дом, один гараж, один дачный домик, то он платил налог, а одна квартира налогом не облагалась. Потому было принято решение, что подходы должны быть единообразными», — сказал Андрей Ковалевский. При этом льгота сохранится для пенсионеров, инвалидов и ряда других уязвимых категорий.

Раньше налог на недвижимость и земельный налог уплачивались в течение года за текущий год. «В этом механизме уплаты были свои недостатки. Человек мог уже продать или подарить свою недвижимость, и ему нужно было обращаться в налоговый орган для перерасчета налога. Поэтому с 2022 года было принято решение, что эти налоги будут уплачиваться по завершении года, то есть в следующем году. Так, за 2023 год нужно будет их уплатить не позднее ноября 2024 года. А 2022 год стал переходным периодом. Поэтому законодательно закреплено, что в этом году граждане платят авансовый платеж по земельному налогу и налогу на недвижимость в размере 50% от суммы до 15 ноября. И уже к ноябрю 2023 года делают окончательную доплату до годовой суммы. Оба налога будут уплачиваться на основании извещения», — отметил представитель МНС.

При этом по транспортному налогу в этом году будет идти доплата за 2021-й. В прошлом году выплачивался авансовый платеж.

«Важная особенность — с этого года впервые направляется единое извещение на уплату всех имущественных налогов. Если раньше человек владел недвижимостью в Минске, в Витебске, а сам проживал в Гродно и имел транспортное средство, он действительно мог получить три извещения. С этого года все объекты по всей стране собираются в одно извещение, и человек сразу же видит общую сумму. Это очень удобно», — добавил Андрей Ковалевский.

Уже сегодня идет рассылка 3 млн бумажных извещений посредством «Белпочты». Ряд плательщиков уже получили их, остальным их доставят до 1 сентября. Те, кто не проживает по месту регистрации, могут обратиться в налоговый орган и попросить копию извещения или зайти в ЕРИП и узнать сумму налога по учетному номеру плательщика. С этим номером можно ознакомиться на сайте налоговых органов.

В начале августа также запланирована выгрузка извещений в личные кабинеты плательщиков. По предварительным оценкам, таких извещений в электронном виде будет порядка 300 тыс.