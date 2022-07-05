Заместитель председателя Комитета государственного контроля Андрей Лобович рассказал журналистам об изменениях, которые регламентирует программа по стабилизации цен, совершенствованию методологии ценообразования и контролю за соблюдением законодательства о ценообразовании на 2022 год, передает корреспондент БЕЛТА.

«Уровень цен сложился выше годового прогноза. Поэтому КГК совместно с правительством разработали программу по сдерживанию цен, совершенствованию ценообразования и контрольной деятельности. В нее включено порядка 40 мероприятий различной направленности», — отметил Андрей Лобович.

Результаты проверок Комитета госконтроля показывают, что в каждом пятом торговом объекте нарушается дисциплина цен: на отдельные товары цены завышаются в разы.

К примеру, во время мониторингов в Могилевской области в июне выявлены и пресечены нарушения дисциплины цен в 16 торговых объектах. Цены завышались на более чем 130 наименований товаров. В отдельных объектах торговые надбавки на мыло были завышены до 5,5 раза, на плодоовощную продукцию — до 4,5 раза, на стиральный порошок — более чем в 2 раза.

В целях защиты прав потребителей контрольные органы будут наделены правом приостанавливать работу торговых объектов в случае грубых нарушений законодательства, в том числе при выявлении фактов завышения цен. Ужесточение ответственности направлено на защиту интересов покупателей и должно привести к повышению дисциплины цен в торговых объектах.