Примерно две трети трудоустроенных в Гомельской области граждан Украины работают в сельском хозяйстве. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Петр Шутько, передает корреспондент БЕЛТА.

«В настоящее время такой интенсивности прибытия граждан Украины, как это было ранее весной, нет. В основном люди, которые приезжают в нашу страну, едут целенаправленно либо к родственникам, либо на конкретное предприятие, которое они заранее для себя определили», — сказал Петр Шутько.

Он отметил, что в регионе работают по определенной весной схеме. «Оказываем содействие в подборе рабочего места, при получении разрешений, которые требуются для граждан иностранных государств, при необходимости организуем сопровождение к нанимателю. Немаловажная помощь — вещевая, гуманитарная для обустройства на новом месте», — конкретизировал председатель комитета.

По его словам, в юго-восточном регионе больше всего граждан Украины трудоустроено в отрасли сельского хозяйства. «Примерно две трети трудоустроены на селе. Здесь предложен спектр доступных востребованных специальностей. Немаловажную роль играет и то, что сельхозпредприятия предоставляют жилье, помогают совместно с общественными организациями, территориальными центрами, неравнодушными людьми с обустройством домов, созданием условий для жизни, воспитания детей, отдыха», — подчеркнул Петр Шутько.

Есть в области и примеры трудоустройства граждан Украины на промышленных предприятиях — к примеру, на «Гомсельмаше». Руководитель уточнил: больше всего трудоустроено в Гомеле или недалеко от областного центра, а также в приграничных районах.

«Вакансий достаточно, особенно по рабочим профессиям. Есть предложения с предоставлением жилья, общежития — их около 500. Всего в банке вакансий по Гомельской области более 12 тыс.», — озвучил цифру председатель комитета.

Наиболее востребованы по рабочим специальностям в сфере сельского хозяйства трактористы, водители, животноводы, из служащих — ветврачи, зоотехники. Востребованы также медицинские работники. В промышленности — слесари, электросварщики. «Имея специальность, можно выбрать то, что будет по душе, и то, что будет приносить доход семье», — добавил руководитель.

Петр Шутько напомнил, что первая волна прибытия граждан Украины в область была с 2014 года. «Многие люди, которые приехали в те годы, остались в Беларуси, плодотворно работают и не планируют никуда переезжать», — заключил он.