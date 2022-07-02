Отчеты, сводки, планы…

Как разобраться в море цифр, знает заведующий сектором экономики управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Татьяна Кучерова.

По словам Татьяны Ивановны, не только разобраться, но и проанализировать данные, на их основании наметить пути снижения затрат в сельскохозяйственном производстве – таковы основные задачи, стоящие перед экономической службой. В этом Татьяне Ивановне помогают специальное образование и огромный опыт. В сельхозтехникуме она получила специальность бухгалтера сельскохозяйственного производства, а в академии в Горках – экономиста, но со специализацией «бухучет, анализ и аудит». Моя собеседница отмечает: «Когда владеешь бухучетом, легче ориентироваться в экономических вопросах, знаешь, где и какие данные нужно применить».

Сегодня сектор экономики работает с сельхозпредприятиями и рядом обществ с ограниченной ответственностью, расположенных на территории района. Данные по молоку, мясу, зерну и другим направлениям по каждому хозяйству опытный экономист Татьяна Кучерова знает чуть ли не наизусть. По-другому и быть не может, ведь в тесной связке приходится работать с главными бухгалтерами, экономистами, зоотехниками и агрономами. Нередко за помощью обращаются и рядовые работники. И к каждому нужно найти свой подход. О том, что ей это удается, нисколько не сомневаюсь, глядя на приветливую собеседницу.

Не было для меня откровением и признание Татьяны Кучеровой в том, что выбранная однажды профессия стала для нее делом жизни, а управление сельского хозяйства и продовольствия – вторым домом. Ведь более 20 лет на разных должностях – ревизора, специалиста, начальника отдела и заведующего сектором – трудится она в экономической службе. При этом никогда не боялась трудностей, стремилась учиться и сейчас старается шагать в ногу со временем.

Как экономист Татьяна Ивановна ценит не только свое время, но и других. Она успевает и на работе, и дома. У нее есть живность, грядки, любимые цветы. Во всем ей помогает супруг Александр, которого она впервые повстречала 20 лет назад, где бы вы думали, в здании управления.

Татьяна Кучерова родилась в деревне Жгунь Добрушского района, оттуда поехала учиться и там ее первое рабочее место. Но именно Будакошелевщина стала для нее местом профессионального становления и роста.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец