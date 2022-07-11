Алкоголизм – это хроническое психическое заболевание, вызванное злоупотреблением спиртными напитками.

Главной причиной развития алкоголизма является патологическое влечение к алкоголю, которое выражается в том, что алкоголь потребляется не столько ради чего-либо, сколько вопреки многим отрицательным последствиям, таким как нарушение семейных, дружеских, трудовых и других социальных связей, конфликты с законом, ухудшение здоровья, регулярно возникающие тягостные похмельные состояния. Известно, что алкоголь обладает не только способностью вызывать зависимость, но и действует как сильный токсический агент, оказывая патологическое влияние практически на все жизненно важные функции организма.

Стадии формирования алкогольной зависимости:

Стадия 1 – начало употребления: приходится на подростковый, реже детский возраст. Реакция на первые приемы алкоголя влияет на дальнейшее поведение в этой сфере.

Стадия 2 – экспериментальное употребление: приходится на подростковый и юношеский возраст, когда подросток, обычно в компании сверстников, экспериментирует с различными алкогольными напитками с целью достижения наиболее приятного эффекта.

Стадия 3 – социальное употребление: употребление происходит в определенных группах и по определенным, принятым в данной культуре, социальным поводам. Значительное большинство потребителей останавливаются на этом этапе, однако в части случаев происходит переход на следующую стадию.

Стадия 4 – привычное употребление: представляет собой шаг по направлению к зависимости. Употребление становится заметно более частым, подыскивается компания со сходными интересами, появляются признаки психологической зависимости и толерантности. Возникают первые проблемы, связанные с потреблением алкоголя, которые становятся все более очевидными для семьи и окружения потребителя.

Стадия 5 – злоупотребление: возникают явные проблемы в разных сферах, вызванные потреблением алкоголя – семейные конфликты, финансовые затруднения, конфликты с законом, проблемы с соматическим здоровьем и т.д. В дальнейшем у части потребителей формируется зависимость, однако, самостоятельно или после медицинского вмешательства возможен отказ от употребления и стабилизация состояния.

Стадия 6 – зависимость: на этой стадии у потребителя выявляются признаки синдрома зависимости. Потребитель не способен видеть связь между приемом алкоголя и возникающими, вследствие этого приема, многочисленными проблемами. Симптоматика зависимости нарастает и утяжеляется.

Эффективность лечебно-профилактических мероприятий при алкоголизме непосредственно связана с повышением сознательной активности пациентов в осуществлении программ терапии и реабилитации. Непонимание или отрицание болезни, недооценка тяжести ее последствий усложняет изменение отношения пациента к употреблению спиртных напитков и формирование у него установки на трезвость.

Буда-Кошелевская ЦРБ