В январе-июне 2022 г. в организациях республики в результате несчастных случаев на производстве пострадало 624 работника (-228 по сравнению с периодом январе-июне 2021 года), из которых 63 погибло (+7 по сравнению с периодом январе-июне 2021 года). Из указанного количества пострадавших 78 человек травмировано в результате дорожно-транспортного происшествия.
По информации Telegram канала Департамента государственной инспекции труда основными причинами травмирования на производстве в первом полугодии 2022 года явились:
Падение с высоты — 34,9%
Воздействие движущихся, вращающихся предметов — 26,2%
Наезд транспортного средства — 11,2%
Обрушение зданий, падение предметов — 7,7%
Другие причины — 20%
Травмы, полученные при падении с высоты, были получены:
При передвижении — 48,7%
С неподвижного транспортного средства — 13%
На более низкий уровень — 11,5%
С лестниц — 9,6%
С крыши — 8,4%
Со строительных лесов — 4,6%
Со строительных конструкций — 4,2%