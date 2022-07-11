В январе-июне 2022 г. в организациях республики в результате несчастных случаев на производстве пострадало 624 работника (-228 по сравнению с периодом январе-июне 2021 года), из которых 63 погибло (+7 по сравнению с периодом январе-июне 2021 года). Из указанного количества пострадавших 78 человек травмировано в результате дорожно-транспортного происшествия.

По информации Telegram канала Департамента государственной инспекции труда основными причинами травмирования на производстве в первом полугодии 2022 года явились:

Падение с высоты — 34,9%

Воздействие движущихся, вращающихся предметов — 26,2%

Наезд транспортного средства — 11,2%

Обрушение зданий, падение предметов — 7,7%

Другие причины — 20%

Травмы, полученные при падении с высоты, были получены:

При передвижении — 48,7%

С неподвижного транспортного средства — 13%

На более низкий уровень — 11,5%

С лестниц — 9,6%

С крыши — 8,4%

Со строительных лесов — 4,6%

Со строительных конструкций — 4,2%