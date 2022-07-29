29 июля в Республике Беларусь проводится Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Жизнь важнее скорости!», направленный на профилактику ДТП по причине превышения скоростных режимов движения водителями транспортных средств.

Превышение установленной скорости движения — одна из основных причин дорожно- транспортных происшествий. За 6 месяцев 2022 года вследствие превышения скорости на дорогах Гомельской области произошло 20 ДТП, в которых 9 человек погибли и 17 получили травмы различной степени тяжести.

Каждый водитель автомобиля обязан выбирать скорость, установленную дорожными знаками и Правилами дорожного движения, но при этом помнить, что разрешенная скорость не всегда может быть безопасной! Поэтому, чтобы не потерять контроль над управлением своего транспортного средства, всегда необходимо СОХРАНЯТЬ БЕЗОПАСНЫЙ СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ, ориентируясь не на максимально допустимую скорость, а на ту, при которой движение будет безопасным для всех участников дорожного движения!

Особую осторожность при выборе скоростного режима необходимо соблюдать при движении на поворотах, разворотах или при движении задним ходом, а также при плохой видимости (густой туман, ливень).

Стоит знать, неправильный выбор скорости при движении на поворотах или закруглении дорог — одна из главных причин таких видов ДТП, как опрокидывание, наезд на препятствие, столкновение со встречным или попутным транспортом.

Важно помнить, что, подъезжая к закруглениям дорог, ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо СНИЖАТЬ СКОРОСТЬ, чтобы безопасно войти в поворот и не потерять контроль над управлением!

К местам, где наиболее часто возникает необходимость быстро остановиться, относятся пешеходные переходы, перекрестки, остановки общественного транспорта, участки дорог вблизи железнодорожных переездов, мосты, тоннели, зоны действия предупреждающих знаков и др.

В соответствии с требованиями Правил дорожного движения водитель при выборе скорости движения должен учитывать ограничения скорости, установленные данными Правилами и техническими средствами организации дорожного движения, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные (метеорологические) условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения.

При этом в темное время суток и (или) при недостаточной видимости дороги скорость должна позволить водителю остановить транспортное средство в пределах видимости дороги. Стоит знать, что с увеличением скорости реакция водителя не улучшается, а фары не светят ярче. Чем выше скорость, тем меньше времени отводится водителю, чтобы исправить возможные ошибки.

В дождливую погоду опасны участки, где к главной асфальтированной дороге примыкают второстепенные без покрытия. Грунтовая грязь, которую наносят люди, транспорт или скот представляет серьезную опасность. Проезжать такие места нужно с небольшой постоянной скоростью, не применяя резких торможений и поворотов рулевого колеса. Движение по мокрой дороге опасно тем, что вода, попадая на тормозные прокладки, играет роль своеобразной смазки и значительно снижает эффективность действия тормозов.

Поэтому после проезда больших луж не рекомендуется сразу увеличивать скорость движения, необходимо проверить действие тормозов на ходу автомобиля. Когда водитель почувствует, что эффективность тормозов восстановилась, он может повысить скорость движения.

Также необходимо учитывать, что на асфальтобетонном покрытии могут встретиться дорожные препятствия в виде выбоин, заниженных люков и т.д. Движение с высокой остью на таких участках дорог может привести к поломке ходовой части автомобиля, а кое маневрирование с целью объезда препятствия чревато столкновением с движущимися /соседних полосах транспортными средствами.

Особую осмотрительность при выборе скорости движения водитель должен проявлять на скользком покрытии, где даже незначительное, но резкое торможение или резкое ускорение может привести к заносу. Безопасность движения на таких дорогах можно обеспечить значительным снижением скорости.

Немалые затруднения для водителя представляет выбор скорости движения в тумане. Большинство ДТП в условиях тумана составляют столкновения с движущимся впереди транспортным средством. При этом водители, выбирая безопасную дистанцию, не учитывали, что человеческому глазу все предметы в тумане представляются, примерно, в два раза удаленными, чем в действительности. Скорость движения в тумане во всех случаях должна быть ниже скорости движения при ясной погоде. При выборе ее надо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости.

Уважаемые водители, всякий раз, когда вы оказываетесь за рулём, не забывайте придерживаться допустимых Правилами дорожного движения скоростных режимов.

В населённых пунктах разрешается движение:

со скоростью не более 60 км/ч,

в жилых зонах — не более 20 км/ч.

Вне населённых пунктов разрешается движение:

легковым автомобилям на автомагистралях — не более НО км/ч, на остальных дорогах не более — 90км/ч, если иная скорость движения не определена дорожными знаками;

грузовым автомобилям, перевозящим пассажиров в кузове, — не более 60 км/ч;

автобусам и легковым автомобилям при буксировке прицепа, грузовым автомобилям с максимальной массой более 3,5 тонны на автомагистралях — не более 90 км/ч, на остальных дорогах — не более 70 км/ч, если иная скоро • ть движения не определена дорожными знаками;

при буксировке транспортного средства — не более 50 км/ч;

автобусам и мотоциклам на всех дорогах — не более 9^ км/ч.

Госавтоинспекция напоминает, что превыше!: е лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движем :

от десяти до двадцати километров в час —

влечет наложение штрафа в размере до одной базовой вел:к:ины;

от двадцати до тридцати километров в час —

влечет наложение штрафа в размере от одной до трех базе ■ ix величин;

от тридцати до сорока километров в час —

лечет наложение штрафа в размере от трех до десяти базовых величин;

более чем на сорок километров в час —

влечет наложение штрафа в размере от восьми до двенадц- -ч базовых величин;

Превышение скорости движения более двадцати лометров в час повторно в течение одного года после наложения административного искания влечет наложение штрафа в размере от пяти до пятнадцати базовых величин ил : лишение права управления транспортными средствами сроком До одного года.

Госавтоинспекция призывает водителей автотранспорта выбирать БЕЗОПАСНЫЕ скоростные режимы движения! Помните, высокая скорость может привести к большой трагедии.

ОГАИ ОВД Буда-Кошелевского райисполкома