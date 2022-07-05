Накануне Дня работников налоговых органов, который

в этом году отмечают 10 июля, «Авангард» пообщался со Светланой Шуговой, начальником управления по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району.

– Светлана Леонидовна, какие налоги платят физические лица в нашей стране и на какие нужды эти деньги используются?



– Налогообложение физических лиц зависит от наличия у них в собственности объектов недвижимости, земельных участков, транспортных средств, также от видов получаемых ими доходов. Наибольший удельный вес в поступлениях от физлиц составляет подоходный налог, удержанный из заработной платы нанимателем и перечисленный в бюджет. Уплата таких налогов, как налог на недвижимость, земельный и транспортный, производится физическими лицами самостоятельно ежегодно до 15 ноября. Налоги, уплачиваемые физическими лицами, поступают в местный бюджет, за исключением транспортного налога, поступающего в республиканский бюджет. Поступившие средства идут на финансирование здравоохранения, образования, социальной сферы, на благоустройство и т.д.

– В текущем году в налоговое законодательство были внесены изменения. Расскажите о них.

– Изменения коснулись налога при упрощенной системе налогообложения. Например, утратили право на применение УСН индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги. Из перечня видов деятельности, по которым ими уплачивается единый налог, исключены такие виды деятельности, как деятельность такси, осуществление общественного питания и дистанционная торговля товарами.

– Когда нужно открывать ИП, а в каких случаях можно зарегистрироваться в качестве самозанятого?

– Законодательством пре-дусмотрен перечень видов деятельности, которые могут осуществлять физические лица без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. При осуществлении этих видов деятельности необходимо подать в налоговый орган уведомление до начала осуществления деятельности и уплатить налог. Данный порядок распространяется только на оказание услуг физлицами. Если гражданин предполагает оказывать услуги организациям и индивидуальным предпринимателям либо для осуществления деятельности необходимо привлечение наемных работников, тогда следует зарегистрироваться в качестве ИП. К самозанятым относятся также граждане, осуществляющие ремесленную деятельность и деятельность в сфере агроэкотуризма. Основное преимущество быть самозанятым состоит в том, что не нужно вести учет полученных доходов и представлять налоговые декларации.

– Какое наказание пре-дусмотрено за незаконную предпринимательскую деятельность?

– Предпринимательская деятельность, осуществляемая без государственной регистрации либо без госрегистрации и лицензии, когда она обязательна, влечет наложение штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией предметов административного правонарушения, орудий и средств его совершения, а также до 100% суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации (ч. 2 ст. 13.3 КоАП). Вышеуказанные нарушения при наличии оснований могут повлечь уголовную ответственность в соответствии с УК Республики Беларусь.

– Облагаются ли налогами денежные подарки?

– Если подарок получен от близких родственников, он не облагается подоходным налогом. Когда же денежный подарок не от близких родственников и в 2022 году превысит 8078 рублей, то сумма превышения будет облагаться подоходным налогом. В этом случае необходимо до 31 марта 2023 года представить налоговую декларацию и уплатить подоходный налог не позднее 1 июня 2023-го.

Беседовал Юрий Ежов

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