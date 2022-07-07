Несмотря на проводимую подразделением ГАИ работу по совершенствованию и повышению эффективности профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, особую тревогу вызывает состояние аварийности с участием транспортных средств и самоходных машин сельскохозяйственных организаций, задействованных для проведении уборочно-заготовительной компании.

Анализ результатов прохождения государственного технического осмотра транспортных средств агропромышленного комплекса показывает, что допуск к участию в дорожном движении получили не более 57% автомобильного транспорта и не более 75% прошли технический осмотр трактора и самоходные машины. Неудовлетворительное техническое состояние сельскохозяйственной техники негативно отражается на уровне аварийности и безопасности дорожного движения.

Одновременно с этим, по-прежнему одной из причин гибели людей в дорожно-транспортных происшествиях остается передвижение пешеходов, мопедов и велосипедистов по автодорогам, не обозначенных световозвращающими элементами.

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием сельскохозяйственной техники и дорожно-транспортного травматизма среди населения, а также выявление фактов бесхозяйственности со стороны должностных лиц АПК, предупреждение хищения ГСМ, зерна и других ТМЦ:

С 07.07.2022 до 05.12.2022 года проводится комплекс мероприятий в период проведения уборочной и заготовительной кампании.

ОГАИ ОВД Буда-Кошелевского райисполкома