Директивой Гомельского областного военного комиссариата 30 июля 1938 года был образован райвоенкомат.

За многолетнюю историю у местного органа военного управления менялся штат. В 2015 году произошли реорганизация и объединение с Чечерским райвоенкоматом. Но функции, возложенные на личный состав, остаются неизменными: военно-мобилизационная, учетно-призывная работа и организация территориальной обороны. Среди основных задач, прежде всего, – выполнение мероприятий войсковой мобилизации, в мирное время – призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве и на военные сборы.

Вопросами территориальной обороны в комиссариате занимается подполковник Олег Ермоленко. Он человек новый, но уже успел войти в курс дела. Приход Олега Григорьевича совпал с проведением в области важного мероприятия – мобилизационного учения. Но настоящему военному не привыкать. За плечами Олега Ермоленко 20 лет военной службы по всей республике – начальником группы разминирования, отделов хранения боеприпасов, транспортного, технического. По признанию подполковника Ермоленко, по зову сердца выбрав профессию военного, он принял присягу Родине и будет верен ей всегда.

От всего офицерского состава военного комиссариата Олег Григорьевич поздравляет со значимым событием коллектив и ветеранов. Желает счастья, благополучия, мира, крепкого здоровья, успехов в ратном труде на благо Отечества.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото

Ольги Черняковой