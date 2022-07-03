3 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Госавтоинспекции. В преддверии этой важной для них даты «Авангард» заглянул в отделение ГАИ ОВД райисполкома и побеседовал с человеком, знающим все о дорожной безопасности, – начальником ОГАИ Вячеславом Коваленко.

– Вячеслав Геннадьевич, пожалуй, сложно не заметить тенденцию к увеличению количества автомобилей на дорогах. Сколько транспортных средств зарегистрировано в нашем районе?

– Действительно, в последние годы наблюдается такой рост. Так, в районе зарегистрировано 13334 транспортных средства, из которых 11140 принадлежит физическим лицам, а 2194 – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. С увеличением автотранспорта и движение, соответственно, становится более интенсивным. Поэтому работу госавтоинспекторов легкой уж точно не назовешь. Нам приходится и в будни, и в праздники, и в жару, и в непогоду стоять на дорогах, оберегая безопасность участников дорожного движения. Мы не только пресекаем нарушения ПДД, но и контролируем состояние улично-дорожной сети района, техническое состояние автотранспорта.

– Что можете сказать про оперативную обстановку в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на территории района?

– По итогам первого полугодия текущего года оперативная обстановка характеризуется стабильностью. Также наблюдается снижение всех основных показателей аварийности по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. За 6 месяцев зарегистрировано 3 ДТП (в 2021 г. – 4), в которых 3 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести (в 2021 г. – 5). За истекший период не допущено ДТП по вине водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, и ДТП с погибшими в них людьми. Выявлено 734 пешехода, нарушивших ПДД, из которых 81 был нетрезвым. За управление транспортными средствами в пьяном виде задержаны 27 водителей, к ответственности привлечены 104 человека, управляющих транспортом, не имея на это права. Выявлено 54 водителя, не предоставивших преимущество пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах, и 15 водителей, нарушивших правила обгона. Особое место в нашей работе отведено борьбе с детским дорожным травматизмом. Итог труда сотрудников ОГАИ – отсутствие на территории района ДТП с участием несовершеннолетних.

– Какую роль в безопасности на дорогах отводите профилактической работе?

– Данное направление работы у нас в числе приоритетных. Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят специальные комплексные мероприятия, акции, рейды, а также профилактическую работу в учреждениях образования, организациях, на предприятиях города и района.

Мы всегда готовы прийти на помощь участникам сложной дорожной ситуации, оказать им доврачебную медицинскую помощь, а нарушителей Правил дорожного движения привлечь к ответственности.

Не устану повторять всем участникам дорожного движения, что легкомыслие, некорректность, беспечность и неуважение друг к другу могут привести к печальным последствиям.

– Пожалуй, инспектор ГАИ – одна из самых сложных должностей во всей системе МВД, ведь службу на дорогах района нужно нести круглосуточно. Кто сегодня стоит на страже безопасности дорожного движения Будакошелевщины?

– В настоящее время штат Гос-автоинспекции полностью укомплектован и состоит из 12 сотрудников. Всех их объединяет: ответственное отношение к общему делу, компетентность, надежность, профессионализм. Например, старший госавтоинспектор майор милиции Сергей Мишко 27 лет посвятил службе в ГАИ и сегодня охотно делится своим опытом с молодыми коллегами. За плечами у инспектора ДПС капитана милиции Артема Коваленко 9 лет работы в ОГАИ. За это время он проявил себя как настоящий профессионал своего дела. Несмотря на то что инспектор ДПС младший лейтенант милиции Андрей Янукович службу несет всего 4 года, он достойно справляется с поставленными задачами.

Коллектив у нас сплоченный, в нем царит атмосфера взаимовыручки, командного духа и слаженной деятельности. На мой взгляд, в этом и кроется секрет результативности нашей работы.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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