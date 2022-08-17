Сегодня новенький портфель и школьные принадлежности представители районного отдела Следственного комитета и ОО «БСЖ» вручили многодетной семье Ласуновых из Руденца Узовского сельсовета.

7-летний сын Артем в этом году идет в 1-й класс, а старший Александр – в 3-й. Рюкзак и пакет, наполненный канцелярией, мальчики получили прямо в руки. Ребята очень обрадовались новым красочным предметам и с нетерпением ждут начала учебного года. Цель акции – расширить круг помощи и включить в него как можно больше нуждающихся школьников, причем не только первоклассников.

Как прокомментировала начальник отдела образования, спорта и туризма райисполкома, председатель районного ОО «Белорусский союз женщин» Елена Парфененко, сегодня нельзя избежать финансового вопроса при подготовке детей в школу. Помимо школьных принадлежностей приобретать предстоит и одежду, что также требует денежных затрат. «Наша задача заключается в том, чтобы оказать возможную помощь многодетным и нуждающимся семьям в подготовке детей к школе, обеспечить самым необходимым, чтобы ребята смогли с комфортом получать знания», – подытожила Елена Петровна.

Алина ЮРИНСКАЯ

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