Сколько времени нужно ребенку, чтобы достать со шкафа спички? Включить электроприбор? Или, быть может, спрятаться от посторонних глаз и развести костер? На эти и подобные вопросы есть лишь один единственно правильный ответ – совершенно нисколько, если родители внимательно следят за своим ребенком и не оставляют его без присмотра.

К сожалению, статистика показывает, что в основе большинства «огненных» травм, полученных детьми, лежат две причины: неугомонное любопытство и недосмотр со стороны взрослых. И если запретить маленькому человеку познавать окружающий мир не представляется возможным, то заранее позаботиться о его безопасности по силам каждому.

С 22 августа в республике стартует профилактическая акция «В центре внимания – дети!» и длиться она будет до 21 сентября.

Проводимые в два этапа мероприятия акции, направлены на привлечение внимания общественности к проблеме детской гибели и травматизма от пожаров вследствие оставления их без присмотра.

Так, с 22 по 31 августа в крупных торговых центрах и других объектах торговли, специализирующихся на реализации товаров для детей дошкольного и школьного возраста, работники МЧС вместе с активистами БМООСП и КЮСП напомнят родителям об опасности оставления детей без присмотра и подскажут, как уберечь свою семью от чрезвычайных ситуаций.

Второй этап акции пройдет с 1 по 21 сентября в учреждениях образования. Уроки безопасности, интерактивные площадки, конкурсы и подарки – это и многое другое ожидает всех участников акции!