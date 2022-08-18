«Аня угасала на глазах»

Аня в семье Гайкевич второй ребёнок. Родилась она здоровой девочкой. В два с небольшим дочка стала слабеть, отказывалась играть, плохо ела, постоянно просила пить.

«Мы с мужем повезли Аню в больницу, когда она уже стала тяжело дышать. Медики исключали один диагноз за другим: то приглашали к Ане хирурга, то инфекциониста, выявляли пневмонию с помощью рентгена, проверяли брюшную полость УЗИ-аппаратом. Пока с Аней делали все эти манипуляции, ей становилось хуже буквально с каждым часом. Ребенка перевели в реанимацию, а уже спустя час с нами связался врач-реаниматолог и сообщил, что с вероятностью в 99% у Ани сахарный диабет 1 типа, т.е. инсулинозависимый», – вспоминает те события мама Ани – Ольга Юрьевна.

Услышать это для родителей было страшно. Что дальше и как с этим жить? Спустя двое суток, Аню перевезли на автомобиле скорой в Гомель в РНПЦ Радиационной медицины. Здесь уже маму готовили к новой жизни. Обучали как считать хлебные единицы, подбирать дозы инсулина, колоть, выстраивать график питания, физической нагрузки и отдыха для ребенка. Всё это было сложно, непонятно, страшно.

«Пока мы находились в больнице, было как-то спокойней. Ты знаешь, что тебе помогут, подскажут, в случае критической ситуации спасут. А приехать домой и оказаться с диагнозом и шприцами один на один – было тяжело. За это время Аня очень ослабла, потеряла в весе, не было сил даже ходить. Везде я носила её на руках. Но нужно было брать себя в руки и начинать строить наш быт по-другому», – рассказывает мама.

Учились жить по-новому

Дальше в семье Гайкевич началась другая жизнь. Мама училась правильно подбирать дозы инсулина и каждый раз находить правильные слова, зачем Ане по 10 уколов в день. Для ребенка – до сих пор это большой стресс. Она часто убегает, прячется, плачет, просит её больше не колоть.

Позже к основному заболеванию присоединились и другие несчастья. На один из инсулинов у Ани началась аллергическая реакция. И снова больницы, анализы, обследования. Дальше у Ани начались проблемы с пищеварением, очередное обследование и ещё одна проблема – непереносимость глютена. Меню ребенка пришлось менять кардинально: исключать не только продукты, содержащие сахар, но и всё, где есть глютен.

«Диета у ребенка очень строгая. Она не может есть хлеб, макароны, печенюшки, сосиски из магазина и многие другие привычные продукты. Не говоря уже о такой простой детской радости, как конфета или мороженое в вафельном стаканчике. Безглютеновые продукты, во-первых, очень дорогие. А, во-вторых, их практически нет в свободной продаже. Все мы заказываем через магазин специализированного питания и платим за это очень дорого. Но теперь это наша реальность», – делятся родители Анечки.

Облегчить жизнь с помощью инсулиновой помпы

Уже два года Аня живет с сахарным диабетом. За это время на животе у ребенка от регулярных уколов появились липы (уплотнения), всё время исколоты руки. В семье думают о том, как облегчить течение болезни. Для таких пациентов значительно упрощает жизнь инсулиновая помпа.

Это аппарат для подачи инсулина в организм больного. Она заменяет применения шприц-ручек и шприцов. Помпа непрерывно доставляет инсулин в организм через канюлю автоматически и избавляет человека от необходимости регулярных уколов. По сути, такой диагаджет – это искусственная поджелудочная железа в виде небольшого прибора. А система мониторирования помогает сократить количество проколов пальцев для определения сахара в крови и регулярно мониторить этот показатель с помощью приложения на телефоне.

Сейчас Ане 4,5 года. Девочка уже понимает, что она не такая, как все. Сама ответственно подходит и к своему питанию, всегда спрашивает родителей, можно ли ей съесть что-то новое или то, чем угостили. Ребенок привык к тому, что еда у неё особенная. Даже в гости на детские дни рождения Аня ходит со своим контейнером. Когда девочка чувствует, что уровень сахара низкий, т.е. кружится голова, сама несет маме глюкометр и набор для инъекций.

Но уколы по-прежнему для ребенка остаются большой проблемой. Девочка мечтает посещать детский сад, быть более свободной, заниматься в кружках и студиях и не зависеть от уколов.

«Аня всё понимает. Она никогда не положит себе в рот ничего, если не спросит и не получит на это разрешения. Т.к. каждый кусочек для ребенка с диабетом должен быть посчитан и на него необходима доза инсулина. В свои неполные 5 лет Аня это понимает. Болезнь сделала девочку очень самостоятельной и взрослой», – рассказывает мама.

Несмотря на свой диагноз, Аня очень жизнерадостная, улыбка не сходит с её лица, это не дает унывать родителям. Девочка занимается гимнастикой, её все интересно, она любит дружить, поэтому очень хочет ходить в садик. Родители надеются, что с приобретением инсулиновой помпы Аня сможет свободно посещать детский сад, ходить на кружки, и жить, как все дети – беззаботно и свободно. Маме не нужно будет ходить за дочкой по пятам, колоть, измерять сахар, контролировать её состояние каждый час. Все это будет автоматизировано с помощью диагаджета.

Родителям Ани необходимо собрать 12792 бел.руб. на приобретение инсулиновой помпы Medtronic MiniMed Paradigm Real-Time c системой постоянного мониторирования, ceнсора FreeStyle Libre (12 шт.), устройства для инфузии МИО (120 шт.), резервуара для инсулиновых помп (120 шт.). Но таких средств в семье просто нет. Немало финансовых ресурсов у родителей уходит на обеспечение Ани безглютеновым питанием и лечение сопутствующих заболеваний. Семья обратилась в Центр помощи «Вера». Наша благотворительная организация начала ведение сбора в поддержу Ани Гайкевич. Поддержать девочку можно с помощью посильного денежного пожертвования с указанием назначения платежа «Гайкевич Анна»:

1.Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн-пожертвование перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/

2.Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

3.Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

4.SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < Фамилия ребенка> <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Гайкевич ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Гайкевич 1

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия. Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

5.USSD-запрос на номер *222*24# для абонентов связи МТС и life:)

Для абонентов оператора связи МТС: набирая номер *222*24# (вызов) Вы жертвуете 2 рубля. После отправки USSD-запроса Вы получите сообщение, в котором Вам необходимо ввести цифру 1 и нажать кнопку “Отправить”.

Для абонентов оператора связи life:) : отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов) Вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб.

6.Благотворительная линия.

Позвонив с городского номера по телефону 8-902-214-5555, Вы пожертвуете 3 рубля.

7.QR-код.

Откройте Ваше банковское приложение и перейдите к оплате по QR-коду. Отсканируйте QR-код, перейдя по ссылке https://c-vera.by/hochu-pomoch/qr-kod/ и укажите цель пожертвования, укажите сумму пожертвования и подтвердите пожертвование.

Уважаемые благотворители!

Просим Вас перед совершением пожертвования ознакомиться с условиями Договора пожертвования, размещенного на нашем сайте www.c-vera.by. В случае осуществления пожертвования Вы подтверждаете, что ознакомлены с его условиями.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!