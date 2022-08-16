Заброшенные объекты торговли и промышленности, ветхие деревья, заросшие кустарником и растительностью участки земли – ещё одна проблема, которая влияет на безопасность населения и требует безотлагательного решения. Пустующие здания не только портят эстетический вид населенных пунктов. Зачастую в них заселяются лица без определенного места жительства, а дети выбирают ветхие дома местом для игр.

Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен рейд по обследованию неэксплуатируемых объектов на предмет ограничения в них доступа посторонних лиц, а также наличие аварийных деревьев и заросших кустарником участков на территории Морозовичского сельсовета.

В ходе рейдовых мероприятий установлено, что не во все здания доступ ограничен. Одна из основных причин свободного проникновения – недобросовестность балансодержателя, который обязан следить за состоянием объектов. Также имеют место и случаи, когда для того, чтобы попасть в здания, непрошеные гости устраняют все преграды самостоятельно. Находясь в таком жилище, лица без определенного места жительства готовят пищу на кустарно изготовленных отопительных приспособлениях, злоупотребляют спиртными напитками и курят. Итогом такого проживания в большинстве случаев является пожар, а еще хуже гибель на нем человека.

Не менее привлекательны бросовые здания и для детворы. Играя в таких зданиях, ребята не осознают, что конструкции не имеют былой прочности, а их обрушение неминуемо приводит к трагедии.

В результате рейда выявлены общие нарушения для большинства зданий: не закрыты дверные и оконные проемы, отсутствуют ограждения зданий и сооружений, нет предупреждающих знаков и информационных табличек на ограждениях, фасадах или наиболее просматриваемых участках. Также обнаружены деревья, представляющие угрозу для окружающих, и участки, заросшие травой. По всем выявленным фактам нарушения безопасности жизнедеятельности приняты безотлагательные меры реагирования.

Рейдовые мероприятия будут продолжаться, ведь отсутствие ограничений доступа для посторонних лиц в пустующие строения, участки сухой растительности могут привести к возникновению пожара, а еще хуже — к гибели людей.