Беларусь и Россия обсудили реализацию взаимного признания банковских гарантий при госзакупках, сообщили БЕЛТА в Национальном центра маркетинга.

Образовательный центр НЦМ совместно с Национальным банком Беларуси и российской партнерской компанией «РТС-тендер» организовали вебинар «Новые возможности для участия белорусского бизнеса в государственных и коммерческих закупках России».

Участники вебинара подробно ознакомились с правовыми основами взаимного участия в государственных закупках стран договора ЕАЭС, информационными системами обеспечения и управления госзакупками в странах ЕАЭС, а также Единой информационной платформой в сфере закупок РФ. Особый интерес в программе вебинара вызвал пилотный проект по реализации взаимного признания банковских гарантий между Беларусью и Россией в сфере государственных закупок, который был недавно запущен Нацбанком Беларуси совместно с пятью белорусскими банками.

В вебинаре приняли участие представители ЗАО «МТБанк» и ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), которые рассказали об условиях получения банковских гарантий для целей участия в госзакупках в России. Всего в мероприятии участвовали 150 слушателей.