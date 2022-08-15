Белорусская военная делегация во главе с министром обороны Виктором Хрениным прибыла на международный военно-технический форум «Армия-2022». Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Начиная с 2015 года, форум подтверждает свой статус одной из ведущих выставок вооружения, военной и специальной техники, а также авторитетной площадки для обсуждения вопросов развития и укрепления международного военного и военно-технического сотрудничества.

Основные показатели международных военно-технических форумов «Армия» наглядно демонстрируют высокий уровень данного мероприятия. Оно, как и в прошлом году, проходит одновременно с Армейскими международными играми.

БЕЛТА