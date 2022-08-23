Уборочная страда в районе близится к финишу. На сегодняшнее утро уже убрано более 80% площадей. Каждый день пополняются хлебные закрома, вместе с этим растет и число тех, кто своим ежедневным трудом вносит весомую лепту в рост благосостояния и процветания района.

С самого утра, пока техника не вышла в поле, поздравления принимал водитель Валентин Филиппов из филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод», покоривший рубеж по перевозке полутора тысяч тонн зерна.

По словам мужчины, уборка зерна – дело стратегически важное и ответственное, поэтому и подходить к нему нужно соответственно: работать, не жалея ни сил, ни времени, тогда и результаты не заставят себя ждать.

Такую точку зрения разделяет и водитель-тысячник из ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Михаил Дроздов, который также в этот день принимал поздравления.

За плечами у Михаила Николаевича 37 лет водительского стажа. Соответственно, это далеко не первая его трудовая победа. Он не раз бывал в лидерах трудового соревнования среди водителей района, занятых на отвозке зерна. Настоящие трудовые рекорды в пору уборки зерновых культур ставит Михаил Николаевич уже более 17 лет. Аграрий признается, что в период жатвы он всецело отдается делу. Ведь, как показывает опыт, трудолюбивые руки в эту горячую пору в хозяйстве очень нужны.

С трудовыми достижениями водителей полуторатысячников поздравил глава района Анатолий Гапоник, руководство сельхозпредприятий и профсоюзы.

Искренние слова благодарности за труд принимал молодежный экипаж-тысячник Дмитрия Свердлова и Вадима Матьянова из ОАО «УваровичиЭлит».

Обращаясь к комбайнерам, Анатолий Гапоник отметил, что вдвойне приятно вручать заслуженные награды первому в хозяйстве экипажу-тысячнику, причем, из числа молодежи. Это значит, что у сельхозпредприятия появилась достойная смена и отрасль будет в надежных руках.

Со словами благодарности за нелегкий крестьянский труд, самоотдачу и искреннюю преданность делу к молодым хлеборобам обратились лидеры общественных районных организаций РОО «Белая Русь» Татьяна Чечко и ОО «БРСМ» Максим Ляпко.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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