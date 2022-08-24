Более 2 тыс. ребят Гомельской области уже получили портфели во время региональной акции «Соберем детей в школу вместе», которая стартовала с 1 августа, сообщили БелТА в главном управлении образования.

«Областная акция «Соберем детей в школу вместе» направлена на оказание помощи детям-первоклассникам из многодетных, малообеспеченных семей, находящимся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, детям-сиротам. В этом году диапазон помощи расширен: в акцию включены не только дети, поступающие в первый класс, но и все, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Уже вручено более 2 тыс. портфелей», — рассказали в главном управлении образования.

К акции подключились комитеты, управления Гомельского облисполкома, областные организации и ведомства, горрайсполкомы, администрации районов Гомеля, предприятия, организации, сельские советы, профсоюзные организации, индивидуальные предприниматели, общественные организации и все небезразличные люди.

В главном управлении добавили, что по региональному комплексу мероприятий по реализации госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность» в бюджетах районов и Гомеля на 2022 год предусмотрены средства на единовременную матпомощь к учебному году многодетным семьям. По данным на 22 августа, уже предоставлена госпомощь более 31 300 детям на сумму свыше Br3 млн.

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