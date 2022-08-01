Закуплен также специальный стол для занятий песочной терапией. Главная его особенность – световой планшет, с помощью которого из песка можно создавать настоящие произведения искусства. Занятия с песком, прежде всего, помогают развить моторику, речь и воображение. А еще разыгрывая различные сюжеты, дети получают опыт разрешения и разных житейских ситуаций.

Еще одно важное оборудование – островок с фибероптическими волокнами. По сути это мягкий пуф, из которого струится пучок светящихся волокон. Цвет, интенсивность свечения можно регулировать при помощи пульта дистанционного управления. Использование такого оборудования направлено в первую очередь на стимулирование исследовательского интереса и двигательной активности.

На стене сенсорной комнаты мы планируем смонтировать модули для развития моторики. Различные элементы настенной панели помогут также в развитии координации, пространственного и образного мышления и воображения.

На потолке смонтируем зеркальный шар, который будет подсвечивать лучами световая пушка. Такое оборудование создает в комнате атмосферу беззаботности и веселья, поможет детям расслабиться и настроиться на игровой лад.

Закуплены для сенсорной комнаты также проектор и акустическая система. Чтобы ничего не отвлекало детей, а эффект от использования всего оборудования был максимальным, на окна будут установлены светонепроницаемые защитные шторы.

К слову, весь пол будет покрыт мягкими, травмобезопасными и расслабляющими будо-матами, по которым можно ходить без обуви. Закуплены для сенсорной комнаты и расслабляющие и очень удобные для отдыха пуфы-груши. Также для релаксации будет использоваться подвесное кресло-капля.

Ранее в помещениях инклюзивного центра были заменены окна, обновлена система отопления и электропроводка. На полах уложена плитка, установлены межкомнатные двери. Подготовлены к чистовой отделке и стены. Надеемся, что с вашей поддержкой все работы будут завершены к сентябрю.

Это стало бы для подопечных нашего инклюзивного центра лучшим подарком к началу учебного года. Напомним, что посещают Центр его особенные дети с различными диагнозами – аутизм, синдром Дауна, ДЦП, задержка психофизического развития, порок сердца. Также занятия организованы для слабовидящих и незрячих детей. Работа с ребятами ведется по пяти направлениям – это образовательные занятия, а также арт- и песочная терапия. Кроме того, в центре действуют музыкально-танцевальная и театральная студии. Все занятия для детей с инвалидностью полностью бесплатны. Поможем построить инклюзивный центр вместе!