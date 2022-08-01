Уже больше года продолжаются работы по строительству инклюзивного центра для особенных детей. Работы идут в крыле здания Центра помощи «Вера» по улице Репина, 5а. Здесь мы планируем оборудовать сенсорно-релаксирующее пространство для проведения специализированных занятий для детей с инвалидностью. Оплачивать работу строителей, закупать материалы и оборудование мы можем исключительно за счет пожертвований неравнодушных людей и организаций.
В плане ремонта сделано немало, но впереди еще много работы, которую хотелось бы завершить до сентября. Ведь все необходимое для сенсорной комнаты оборудование уже закуплено, а вот поставить его в помещения, где не доделан ремонт, мы пока не можем. Рассказываем, что появится в инклюзивном центре.
Например, в сенсорной комнате появится сухой бассейн с шариками. Такое оборудование широко используется в работе с детьми. Погружение в шарики позитивно влияет на эмоциональное состояние малыша. Игры в таком бассейне развивают моторики и координацию, помогают ребенку расслабиться, выплеснуть энергию и зарядиться хорошим настроением.
Установим мы в инклюзивном центре и воздушно-пузырьковую колонну. Колонна заполнена водой, в которой компрессор создает беспрестанное движение пузырьков. Движущие и постоянно меняющиеся картины помогают релаксации и снятию напряжения, а еще способствуют развитию воображения.
Закуплен также специальный стол для занятий песочной терапией. Главная его особенность – световой планшет, с помощью которого из песка можно создавать настоящие произведения искусства. Занятия с песком, прежде всего, помогают развить моторику, речь и воображение. А еще разыгрывая различные сюжеты, дети получают опыт разрешения и разных житейских ситуаций.
Еще одно важное оборудование – островок с фибероптическими волокнами. По сути это мягкий пуф, из которого струится пучок светящихся волокон. Цвет, интенсивность свечения можно регулировать при помощи пульта дистанционного управления. Использование такого оборудования направлено в первую очередь на стимулирование исследовательского интереса и двигательной активности.
На стене сенсорной комнаты мы планируем смонтировать модули для развития моторики. Различные элементы настенной панели помогут также в развитии координации, пространственного и образного мышления и воображения.
На потолке смонтируем зеркальный шар, который будет подсвечивать лучами световая пушка. Такое оборудование создает в комнате атмосферу беззаботности и веселья, поможет детям расслабиться и настроиться на игровой лад.
Закуплены для сенсорной комнаты также проектор и акустическая система. Чтобы ничего не отвлекало детей, а эффект от использования всего оборудования был максимальным, на окна будут установлены светонепроницаемые защитные шторы.
К слову, весь пол будет покрыт мягкими, травмобезопасными и расслабляющими будо-матами, по которым можно ходить без обуви. Закуплены для сенсорной комнаты и расслабляющие и очень удобные для отдыха пуфы-груши. Также для релаксации будет использоваться подвесное кресло-капля.
Ранее в помещениях инклюзивного центра были заменены окна, обновлена система отопления и электропроводка. На полах уложена плитка, установлены межкомнатные двери. Подготовлены к чистовой отделке и стены. Надеемся, что с вашей поддержкой все работы будут завершены к сентябрю.
Это стало бы для подопечных нашего инклюзивного центра лучшим подарком к началу учебного года. Напомним, что посещают Центр его особенные дети с различными диагнозами – аутизм, синдром Дауна, ДЦП, задержка психофизического развития, порок сердца. Также занятия организованы для слабовидящих и незрячих детей. Работа с ребятами ведется по пяти направлениям – это образовательные занятия, а также арт- и песочная терапия. Кроме того, в центре действуют музыкально-танцевальная и театральная студии. Все занятия для детей с инвалидностью полностью бесплатны. Поможем построить инклюзивный центр вместе!