Уже больше года продолжаются работы по строительству инклюзивного центра для особенных детей. Работы идут в крыле здания Центра помощи «Вера» по улице Репина, 5а. Здесь мы планируем оборудовать сенсорно-релаксирующее пространство для проведения специализированных занятий для детей с инвалидностью. Оплачивать работу строителей, закупать материалы и оборудование мы можем исключительно за счет пожертвований неравнодушных людей и организаций.

В плане ремонта сделано немало, но впереди еще много работы, которую хотелось бы завершить до сентября. Ведь все необходимое для сенсорной комнаты оборудование уже закуплено, а вот поставить его в помещения, где не доделан ремонт, мы пока не можем. Рассказываем, что появится в инклюзивном центре.

Например, в сенсорной комнате появится сухой бассейн с шариками. Такое оборудование широко используется в работе с детьми. Погружение в шарики позитивно влияет на эмоциональное состояние малыша. Игры в таком бассейне развивают моторики и координацию, помогают ребенку расслабиться, выплеснуть энергию и зарядиться хорошим настроением.

Установим мы в инклюзивном центре и воздушно-пузырьковую колонну. Колонна заполнена водой, в которой компрессор создает беспрестанное движение пузырьков. Движущие и постоянно меняющиеся картины помогают релаксации и снятию напряжения, а еще способствуют развитию воображения.

Закуплен также специальный стол для занятий песочной терапией. Главная его особенность – световой планшет, с помощью которого из песка можно создавать настоящие произведения искусства. Занятия с песком, прежде всего, помогают развить моторику, речь и воображение. А еще разыгрывая различные сюжеты, дети получают опыт разрешения и разных житейских ситуаций.

Еще одно важное оборудование  – островок с фибероптическими волокнами. По сути это мягкий пуф, из которого струится пучок светящихся волокон. Цвет, интенсивность свечения можно регулировать при помощи пульта дистанционного управления.  Использование такого оборудования направлено в первую очередь на стимулирование исследовательского интереса и двигательной активности.

На стене сенсорной комнаты мы планируем смонтировать модули для развития моторики. Различные элементы настенной панели помогут также в развитии координации, пространственного и образного мышления и воображения.

На потолке смонтируем зеркальный шар, который будет подсвечивать лучами световая пушка. Такое оборудование создает в комнате атмосферу беззаботности и веселья, поможет детям расслабиться и настроиться на игровой лад.

Закуплены для сенсорной комнаты также проектор и акустическая система. Чтобы ничего не отвлекало детей, а эффект от использования всего оборудования был максимальным, на окна будут установлены светонепроницаемые защитные шторы.

К слову, весь пол будет покрыт мягкими, травмобезопасными и расслабляющими будо-матами, по которым можно ходить без обуви. Закуплены для сенсорной комнаты и расслабляющие и очень удобные для отдыха пуфы-груши. Также для релаксации будет использоваться подвесное кресло-капля.

Ранее в помещениях инклюзивного центра были заменены окна, обновлена система отопления и электропроводка. На полах уложена плитка, установлены межкомнатные двери. Подготовлены к чистовой отделке и стены. Надеемся, что с вашей поддержкой все работы будут завершены к сентябрю.

Это стало бы для подопечных нашего инклюзивного центра лучшим подарком к началу учебного года. Напомним, что посещают Центр его особенные дети с различными диагнозами – аутизм, синдром Дауна, ДЦП, задержка психофизического развития, порок сердца. Также занятия организованы для слабовидящих и незрячих детей. Работа с ребятами ведется по пяти направлениям – это образовательные занятия, а также арт- и песочная терапия. Кроме того, в центре действуют музыкально-танцевальная и театральная студии. Все занятия для детей с инвалидностью полностью бесплатны. Поможем построить инклюзивный центр вместе!

Как помочь?

Поддержать Детский инклюзивный центр Центра помощи “Вера” можно любым удобным способом, совершив пожертвование на благотворительные реквизиты Центра с указанием назначения платежа – ремонт:

1.Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн-пожертвование перейдя по ссылке.

2.Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

3.Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

4.SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < ремонт> <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ ремонт ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 сироты 1

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия. Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

5.USSD-запрос на номер *222*24# для абонентов связи МТС и life:)

Для абонентов оператора связи МТС: набирая номер *222*24# (вызов) Вы жертвуете 2 рубля. После отправки USSD-запроса Вы получите сообщение, в котором Вам необходимо ввести цифру 1 и нажать кнопку “Отправить”.

Для абонентов оператора связи life:) : отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов) Вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб.

6.Благотворительная линия.

Позвонив с городского номера по телефону 8-902-214-5555, Вы пожертвуете 3 рубля.

7.QR-код.

Откройте Ваше банковское приложение и перейдите к оплате по QR-коду. Отсканируйте QR-код, перейдя по ссылке и укажите цель пожертвования, укажите сумму пожертвования и подтвердите пожертвование.

Уважаемые благотворители!

Просим Вас перед совершением пожертвования ознакомиться с условиями Договора пожертвования, размещенного на нашем сайте www.c-vera.by. В случае осуществления пожертвования Вы подтверждаете, что ознакомлены с его условиями.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!