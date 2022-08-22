Не смотря на проведенную профилактическую работу Госэнергогазнадзором в нашей стране продолжают происходить несчастные случаи с людьми от поражения электрическим током. В последние время в республике участились несчастные случаи от поражения электрическим током, связанные с нарушением правил пользования удлинителями.



Так 5 августа 2022 года житель города Бреста 1959 года рождения косил траву электрическим триммером на своём садовом участке в СТ «Полянка 1». В ходе работы электрический провод удлинителя намотало на катушку триммера, произошло повреждение изоляции провода, в результате чего мужчина попал под действие электрического тока и погиб на месте.

13 августа 2022 г. 39-летний житель города Минска находясь у бабушки в Докшицком районе выполнял замену глушителя автомобиля. Для работы он воспользовался двумя удлинителями, один из которых был самодельный. Пострадавший, лёжа на земле под автомобилем, отрезал трубу глушителя с помощью угловой шлифовальной машинки. Очевидец происшествия услышал крик из-под машины, подбежал к пострадавшему, но прикоснувшись к нему, почувствовал воздействие электрического тока. После чего, отключил удлинитель из розетки и переместив пострадавшего, приступил к оказанию первой помощи, которая не дала результата и потерпевший погиб.

19 июля 2022 года несчастный случай произошёл с мужчиной 1984 года рождения. Вечером на своём участке в деревне при попытке подключения деребообрабатывающего станка гражданин попал под действие электрического тока и потерял сознание. Матерью пострадавшего была вызвана скорая медицинская помощь, которая констатировала смерть жителя Малоритского района. При осмотре было установлено, что тело мужчины находилось рядом с деревообрабатывающим станком, на пальцах правой руки имеются характерные ожоги. Рядом с телом пострадавшего находился самодельный электрический удлинитель с двумя вилками с обеих сторон.

Первоочередной причиной этих несчастных случаев является прямое прикосновение к токоведущим частям. Вероятность возникновения подобных несчастных случаев предотвратила бы установка УЗО (устройства защитного отключения).

Будьте осторожны. Берегите свои жизни.