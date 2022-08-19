Соединенные Штаты готовы пожертвовать экономикой европейских стран ради сохранения мирового лидерства. Об этом заявил спикер российской Госдумы Вячеслав Володин, сообщают РИА Новости.

«Вашингтон обрекает Европу на голод, холод и изоляцию», — заявил Володин.

Он отметил, что на внутреннем рынке США стоимость газа в настоящее время составляет $333 за тысячу кубометров. В то же время США экспортируют газ в европейские страны по цене в 7,3 раза дороже. Таким образом, государства Евросоюза становятся неконкурентоспособными в экономическом плане. Инфляция в еврозоне уже достигла рекордного показателя 8,9%.

«Вашингтон готов сделать все, чтобы сохранить свою власть над миром, жертвуя для этого благосостоянием граждан и экономикой европейских стран», — считает Володин.

Он отметил, что под давлением Вашингтона Европа отказывается от импорта российских энергоресурсов, разрывает торговые отношения с Россией. Также принимаются решения о запрете въезда россиян в страны ЕС. При этом для реализации своей политики в Европе Вашингтон выбрал такие страны, как Украина, Литва, Эстония и Латвия, которые давно лишились своей независимости, а также Великобританию, которая успешно покинула Евросоюз. В эту коалицию в надежде получить бонусы от США вошли Чехия, Польша и Финляндия.

БЕЛТА