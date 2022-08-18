Сегодня в районе проходит Единый день информирования. Его основные темы – «Доступное жилье – приоритетная задача социальной политики Республики Беларусь» и «Рациональное использование земельных ресурсов – фундамент стабильности государства».

Так, с сотрудниками РОЧС встретился заместитель председателя райисполкома, курирующий вопросы архитектуры и строительства, Дмитрий Шпиганович. Участие в мероприятии принял старший инспектор по особым поручениям ССП Гомельского областного управления МЧС Андрей Прохоренко.

Открывая мероприятие, Дмитрий Шпиганович отметил, что вопросы строительства и обеспечения граждан качественным и доступным жильем, находятся на постоянном контроле главы государства. Ведь если не строится жилье, то и не развивается страна. Дмитрий Николаевич детально остановился на приоритетных направлениях реализации Государственной программы «Строительство жилья» на 2021-2025 годы, сделав акцент на государственной поддержке граждан в решении жилищных вопросов. Также он рассказал, как обстоят дела со строительством жилья в районе.

Не осталась без внимания и тема рационального использования земельных ресурсов, которые являются фундаментом стабильности государства. 18 июля текущего года Президент подписал Закон Республики Беларусь № 195-З «Об изменении кодексов» (далее – Закон), в соответствии с которым Кодекс Республики Беларусь о земле излагается в новой редакции. Изменения будут вводиться поэтапно. А уже с 1 сентября вступят в силу отдельные нормы Закона.

Встречу по данной тематике с трудовым коллективом ДМБ Старая Буда КСУП «Губичи» провел первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Олег Архипенко. На встрече присутствовала председатель райкома профсоюза работников АПК Елена Степаненко.

Следует отметить, что темы Единого дня информирования вызвали живой интерес в трудовых коллективах. У каждого желающего была возможность задать интересующие вопросы представителям власти и получить компетентные ответы.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото автора и из личного архива Елены Степаненко