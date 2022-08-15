Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что вокруг атомной электростанции в Энергодаре необходимо объявить режим тишины. Он объяснил это тем, что украинские военные продолжают обстреливать Запорожскую АЭС, пишет РИА Новости.

По словам Рогова, необходимо ввести «жесточайшие санкции» за обстрелы крупнейшей атомной электростанции в Европе.

– Руководству ООН и главе дипломатии Евросоюза надо не о демилитаризации заявлять, а о введении режима тишины, – констатировал он.

Член главного совета ВГА Запорожского региона считает, что это «отрезвило бы головы» тех, кто причастен к обстрелам АЭС. Рогов в очередной раз напомнил, что подобные удары по объекту с украинской стороны могут привести к крайне негативным последствиям. Он не исключил, что ситуация может закончиться ядерной катастрофой.

Ранее Рогов заявил, что Запорожская АЭС может быть законсервирована из-за постоянных обстрелов ВСУ. Он отметил, что выработка на станции сейчас минимальная, на некоторых украинских территориях могут начаться проблемы с электричеством.

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