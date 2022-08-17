В Беларуси намолотили 5,7 млн т зерна. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

По данным оперативной информации, на утро 17 августа в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 1,525 млн га, что составляет 71,3% от плана. В Брестской области убрано 95,2% площадей (329,4 тыс. га), Витебской — 54,1% (195,8 тыс. га), Гомельской — 75,9% (263,4 тыс. га), Гродненской — 66,4% (202,6 тыс. га), Минской — 71,7% (322 тыс. га), Могилевской — 63,9% (212,5 тыс. га).

В стране намолочено 5,738 млн т зерна при средней урожайности 37,6 ц/га. Урожайность отмечается выше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2021 году она составила 31,2 ц/га.

Озимый рапс на зерно убрали с 296,5 тыс. га, что составляет 96,2% к уборочной площади, намолотили 788,1 тыс. т при средней урожайности 26,6 ц/га. Посеяли озимый рапс на зерно на 122,9 тыс. га — это 29% от плана.

Пивоваренный ячмень убрали с 35,9 тыс. га — это 65,8% от плана, намолотили 145 тыс. т при средней урожайности 40,4 ц/га, а в прошлом году на этот период было 32,3 ц/га.

Лен вытереблен на 41,3 тыс. га, что составляет 93,1% уборочной площади.

Второй укос трав проведен на 845,3 тыс. га (82,8% от плана). Заготовлено 723,3 тыс. т сена (75,7% от плана), 11,794 млн т сенажа (87,8%) и 339,6 тыс. т силоса (1,78%).

В этот период работал 5831 зерноуборочный комбайн, что составляет 77,3% к наличию этой техники в Беларуси.