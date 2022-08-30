Всеми категориями хозяйств в Беларуси намолочено 7,8 млн т зерна. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

По данным оперативной информации, на утро 30 августа в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) в сельскохозяйственных организациях убраны с 2,082 млн га, что составляет 95,8% от плана. В Брестской области убрано 98,1% площадей (349,8 тыс. га), в Витебской области — 90,6% (326,2 тыс. га), Гомельской — 97,2% (339,2 тыс. га), Гродненской — 96% (299,9 тыс. га), Минской — 97% (444,8 тыс. га), Могилевской — 95,5% (322,8 тыс. га).

Также в Беларуси убрали просо с 3,02 тыс. га, или 25,6% от запланированной площади, намолотили 7,32 тыс. т с урожайностью 24,2 ц/га. Гречиха убрана с 4,09 тыс. га (11,83%), намолочено 5,49 тыс. т при урожайности 13,4 ц/га.

В стране всеми категориями хозяйств намолотили 7,835 млн т зерна.

Рапс убрали с 320,8 тыс. га, что составляет 88,7% к уборочной площади, намолотили 836,9 тыс. т при средней урожайности 26,1 ц/га. Ярового рапса намолотили 32,6 тыс. т.

Объем закупок зерна для государственных нужд на 2022 год составляет 811,4 тыс. т.

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