В следующем году на прилавках магазинов республики появится вегетарианская колбаса. Такое заявление сделал Гордей Гусаков, директор Института мясо-молочной промышленности НПЦ НАН Беларуси по продовольствию кандидат экономических наук, для телеканала СТВ. Об этом информирует БЕЛТА.

Гусаков отметил, в планах у производителя — выпустить веганскую колбасу, которая никоим образом не будет уступать по своим питательным и физико-химическим свойствам обычному продукту. К данному вопросу относятся белки, жиры и другие параметры, входящие в колбасу. Также вегетарианскую колбасу ориентируют на специальные группы населения.

Сейчас ведутся переговоры между Институтом мясо-молочной промышленности НПЦ НАН и предприятиями с целью налаживания выпуска в Беларуси вегетарианской колбасы. Также Гусаков добавил, что будет разработана технология 3D-мясного принтинга. Уже проводятся исследования по созданию мясной эмульсии, которую можно будет использовать для печати продуктов посредством 3D-принтера.

Гусаков отметил, что в стране будет создан красный скот. Эта инициатива должна будет улучшить качество молока, а также, соответственно, поднять уровень конечной продукции, такой как сыры, сметана, творог и так далее.

Белта