Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №293, которым положения указа №493 от 16 октября 2014 года «О развитии безналичных платежей» приведены в соответствие с нормами закона от 19 апреля 2022 года «О платежных системах и платежных услугах». Об этом БелТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ предусматривает внедрение нового платежного инструмента — платежного программного приложения, которое будет работать наряду с банковскими платежными карточками и так же, как и карточка, будет обеспечивать доступ к счету в банке и возможность инициирования платежей за счет имеющихся на нем денежных средств.

В соответствии с указом снимаются ограничения на использование ЕРИП в качестве единственной платежной системы при осуществлении крупных платежей за товары (работы, услуги) физическими лицами.

В связи с многочисленными обращениями граждан указом продлен до конца 2024 года срок обмена денежных знаков образца 2000 года на банкноты образца 2009 года.

Как сообщалось ранее БЕЛТА, период обмена банкнот образца 2000 года, которые использовались до деноминации, завершился 31 декабря 2021 года. С 1 января 2022 года банкноты номиналом Br100, Br500, Br1 тыс., Br5 тыс., Br10 тыс., Br20 тыс., Br50 тыс., Br100 тыс., Br200 тыс. считались недействительными (утратившими силу законного платежного средства).

Сейчас в обращении используются семь номиналов банкнот образца 2009 года — Br5, Br10, Br20, Br50, Br100, Br200 и Br500 и восемь номиналов монет — 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также Br1 и Br2.

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