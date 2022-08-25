В Белорусской железной дороге рассказали об изменениях в движении поездов с 29 августа по сентябрь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-центр предприятия.

В связи с проведением плановых ремонтных работ на участке Барановичи — Волковыск в период с 29 августа по 29 сентября частично изменяется маршрут и расписание движения пассажирского поезда №680 Гродно — Витебск. Так, 29 августа, 1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 и 29 сентября этот поезд отправится из Гродно в 10.35 и будет следовать измененным расписанием через станцию Лида, а не через станцию Волковыск. Отдельные поезда региональных линий экономкласса будут следовать измененным маршрутом.

Также 29 августа в связи с проведением плановых работ по смене стрелочного перевода на участке Минск — Орша будут отменены поезда региональных линий бизнес-класса №861 Орша — Минск и №864 Минск — Орша.

Поезда №862 Минск — Орша и №863 Орша — Минск будут курсировать с минимальными отклонениями от действующего расписания. Поэтому в БЖД рекомендуют заранее уточнять время отправления и прибытия поездов.

Меняется расписание поезда №615/616 Могилев — Гомель 1, 5, 6, 7, 8, 9, 12 и 13 сентября из-за плановых ремонтных работ на участках Могилев — Жлобин и Жлобин — Хальч. 1, 12 и 13 сентября он отправится из Могилева на 2 часа 35 минут раньше графика, а 5, 6, 7, 8 и 9 сентября — на 2 часа 40 минут раньше.

С 5 по 9 сентября незначительно изменится расписание движения поездов международных линий №55/56 Гомель — Москва — Гомель и №83/84 Гомель — Санкт-Петербург — Гомель. Также в период с 5 по 9 сентября измененным расписанием будет курсировать поезд №715 Гомель — Минск. С 19 по 23 сентября в связи с производством ремонтных работ на участке Могилев-2 — Буйничи измененным маршрутом и расписанием будут следовать поезда международных линий № 55/56 Гомель — Могилев — Москва и №83/84 Гомель — Санкт-Петербург.

С 19 по 22 сентября поезд №603 Гомель — Брест будет отправляться из Гомеля на 31 минуту раньше. С измененным расписанием проследует поезд №605/606 Полоцк — Брест, в состав которого будут включены беспересадочные вагоны Полоцк — Гомель. Также 19 сентября измененным расписанием будет следовать поезд №749/750 Гомель — Могилев, он отправится из Могилева на 1 час 28 минут раньше.

В период с 19 по 23 сентября поезда №615/616 в сообщении Гомель — Могилев — Гомель отменены. Вместо них в эти дни будет курсировать поезд №613/614 в сообщении Гомель — Буйничи — Гомель, отправлением из Гомеля в 14.27 и прибытием на станцию Буйничи в 16.57, отправлением из Буйничей в 17.46 и прибытием на станцию Гомель в 20.57. Кроме того, в связи с ремонтными работами отдельные поезда региональных линий экономкласса будут следовать измененным маршрутом и расписанием. Подвоз пассажиров на участке Могилев — Буйничи будет организован автобусами.

Более подробную информацию о времени отправления и прибытия, других изменениях в расписании движения поездов можно узнать на официальном сайте Белорусской железной дороги, с помощью официального мобильного приложения «БЧ. Мой поезд», а также по единому номеру 105 контакт-центра БЖД.

Белта