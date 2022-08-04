Сегодня в территориальном центре социального обслуживания населения на очередную встречу литературно-дискуссионного клуба заглягул поэт-земляк Анатолий Зеков.

Он поделился с участниками историями из своего детства, творческого становления, жизни, познакомил присутствующих со своими стихотворениями, посвященными родной Будакошелевщине, песнями, рассказал истории их создания. К слову, именно из малой родины поэта, Потаповки, в свое время вышли 3 члена Союза писателей: Владимир Дзюба, Татьяна Гореликова и сам Анатолий Николаевич.

Поэты-любители Ольга Суковатая-Шульга, Николай Суковатый, Людмила Федина, Тамара Деменкова презентовали свои новые стихотворения. Присутствовали на мероприятии сотрудники территориального центра, члены литературного клуба и любители литературного творчества.

Организаторами выступили председатель литературного клуба «Возрождение слова» Ольга Суковатая-Шульга, сотрудники ТЦСОН Марина Плотникова и Валентина Щукина.

Алина ЮРИНСКАЯ

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