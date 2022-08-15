В областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рассказали о результатах исследований в июле.

В пробах продуктов и воды из государственного сектора уровень цезия-137 и стронция-90 в норме.

Из частного сектора на содержание цезия-137 исследовано 250 проб продуктов, превышение выявлено в 26 пробах черники и варенья из нее и 8 пробах свежих лисичек. Высокий уровень радиации зарегистрирован в Брагинском, Буда-Кошелевском, Ветковском, Лельчицком, Лоевском, Мозырском, Наровлянском, Речицком, Рогачевском и Чечерском районах.

При этом в некоторых пробах уровень радионуклидов многократно превышает норму. Например, в Кормянском районе содержание цезия-137 выше допустимого уровня более чем в 17 раз.

Продолжается сезон массового сбора дикорастущих ягод и грибов. Специалисты напоминают: перед употреблением в пищу, особенно детьми, нужно проверить дары леса на радиацию, чтобы быть уверенным в их безопасности.

Лабораторные исследования для населения бесплатно проводят территориальные центры гигиены и эпидемиологии. Объем пробы должен составлять не менее 0,5 литра (для сухих грибов – не менее 100 граммов). Информация о результатах выдается устно в день обращения.

В областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья грибы и ягоды проверяют в лаборатории физических факторов на 9 этаже лабораторного корпуса. Режим работы – с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.30. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (0232) 50-73-68.

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