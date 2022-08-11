Киев планирует осуществить масштабную провокацию на АЭС в Запорожской области, обстрелы атомной станции продолжаются. Об этом заявил представитель властей региона Владимир Рогов, сообщает ТАСС.

«В том, что Украина готовит масштабную провокацию на Запорожской АЭС, нет никакого сомнения», — заявил Рогов.

По его словам, провокация готовится с целью дискредитации России и шантажа европейских стран ядерной угрозой.

Рогов сообщил, что обстрелы АЭС и находящегося поблизости города Энергодара велись украинскими военными всю ночь и утро 11 августа. ВСУ применяли артиллерийские орудия и боевые дроны. Российские системы ПВО смогли отразить удары.

Рогов обратил внимание, что обстрелы усилились накануне заседания Совета Безопасности ООН, которое запросила Россия в связи с обстрелами АЭС.

«Все атаки ракет и БПЛА противника отражены. Огневые позиции вражеской артиллерии подавляются контрбатарейным огнем», — сообщил Рогов.

БЕЛТА