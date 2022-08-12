Очередных героев жатвы чествовали сегодня.

Первыми поздравления принимали хлеборобы РУП «Белоруснефть-Особино», пополнившие ряды лидеров жатвы сразу тремя экипажами-тысячниками. В этот раз в когорту лучших вошел экипаж, где трудится женщина-комбайнер.

В дружном тандеме Валерий Зылев и Татьяна Кулик вместе на уборочной страде работают уже второй сезон подряд. На время уборки зерновых женщина из кладовщика переходит в хлеборобы. По ее признанию, детская мечта – быть земледельцем наконец-то воплотилась в жизнь.

– Ощущения, когда ты самостоятельно убираешь хлеб, сидя за штурвалом огромного комбайна, который, словно корабль, плывет по бескрайним полям, ни с чем не сравнимы. Однажды попробовав себя в этой роли, уже не смогла остановиться. И в нынешнюю уборочную вновь в качестве помощника комбайнера отправилась в своеобразное плавание, покоряя новые трудовые высоты, – поделилась Татьяна Николаевна.

В рамках республиканской акции «Хлеб на ладонях женщины» председатель РО ОО «БСЖ» Елена Парфененко поздравила Татьяну Кулик и вручила ей ценный подарок.

Слова благодарности за значимый вклад в хлебный каравай страны звучали и в адрес комбайнеров-тысячников Сергея Костючкова, Михаила Липского и Евгения Рабкова. С трудовым успехом хлеборобов поздравили председатель райисполкома Анатолий Гапоник, руководство и профком сельхозпредприятия.

Прямо в поле поздравления принимали передовики жатвы из КСУП «Кривск. Первыми в хозяйстве 1000 тонн зерна нового урожая намолотил экипаж Евгения Свердлова и Юрия Сивцова. Здесь же определился и водитель, перевезший более 1500 тонн зерна, им стал Владимир Фесько.

Механизатор Евгений Свердлов неоднократно становился героем публикаций районки. И это неудивительно, он настоящий ас своего дела. В нынешнюю уборочную кампанию аграрий уверен, что его результат будет не хуже прошлогоднего. Ведь зерно выросло хорошее, а в том, что они уберут его качественно, сомневаться не приходится.

Такую точку зрения полностью разделяет и помощник комбайнера Юрий Сивцов. Это его вторая по счету уборочная кампания. И хоть в сельском хозяйстве он давно не новичок, принять участие в жатве решился только в минувшем году. По словам комбайнера, с таким опытным и ответственным наставником, как Евгений Свердлов, работается без проблем.

Владимир Фесько, как и его товарищи, с оптимизмом смотрит на урожай. Уверен, все участники жатвы сработают слаженно и четко. Главное, чтобы погода благоволила и техника не подвела.

Передовиков поздравил глава района, руководство хозяйства, лидер отраслевого профсоюза работников АПК и председатель профсоюзной первички.

Лидерам районного соревнования на жатве были вручены благодарственные письма и дипломы, ценные подарки и денежные сертификаты. Также в их честь был организован мини-концерт. Задорными песнями на очередные трудовые свершения их вдохновляли артисты народного фольклорного коллектива «Синички».

Сегодня первых тысячников чествовали и в филиале «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод». Поздравления и благодарность за плодотворный труд от руководства района и сельхозпредприятия звучали в адрес комбайнеров Игоря Луференко и Виктора Сивицкого, Василия Малявко и Сергея Чернякова.

Поздравления принимал и комбайнер Александр Борисенко из ОАО «Николаевка». Мужчина первым в хозяйстве открыл счет тысячникам. К слову, он ежегодно входит в ряды лидеров уборочной кампании.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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