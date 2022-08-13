Гомельчанка Елена Козарь определилась с делом жизни еще в школьные годы – всегда любила химию и биологию. Лучшим местом для получения образования, по ее мнению, стал Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет. Из специализаций она выбрала гинекологию.

Но пандемия Covid-19 внесла свои корректировки в профессиональный путь нашей собеседницы. Желание помочь и хоть немного снять нагруженность с медицинских работников направило студентку на помощь врачам в Витебскую областную клиническую больницу в отделение реанимации. Там девушке пришлось столкнуться с очень серьезной работой, от которой зависели человеческие жизни.

– Хочется отметить труд медицинских сестер. Им приходится выполнять заслуживающую уважения работу. Исполняя обязанности медицинской сестры и помогая врачам, я в полной мере испытала на себе эту профессию. Это на первый взгляд кажется, что ухаживать за людьми легко. Но, увы, не каждому такая работа под силу, – говорит Елена.

Именно после этой практики студентка приняла решение стать врачом-реаниматологом. Да и международные стажировки на протяжении всего обучения не прошли даром. В деканате девушке пошли навстречу и после годовой интернатуры в Гомельской областной больнице она была распределена в Буда-Кошелевскую центральную райбольницу врачом – анестезиологом-реаниматологом.

– Моя работа заключается в терапии тяжелых пациентов, нуждающихся в неотложной помощи. Для подобной специализации очень важны такие качества, как собранность, стрессоустойчивость, умение работать в сложных условиях. На ближайшие сутки, по сути, я остаюсь главным анестезиологом-реаниматологом в районе. Ни капли не жалею о том, что выбрала именно это направление, – убеждена молодой доктор.

Беседовала

Юлия АЛЕКСЕЕВА

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