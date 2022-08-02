Всем известно, что наилучшим способом обучения детей является игра, особенно если это ребята дошкольного возраста. Научить безопасности играя, изменить мировоззрение граждан с ранних лет – одна из задач работников МЧС.

В рамках акции «Каникулы без дыма и огня!» пропагандисты Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям посетили дошкольные учреждения района, где в обучающей форме провели профилактические мероприятия с воспитанниками детских садов.

Для детей провели полезные и занимательные мероприятия, которые начинались с теоретических основ безопасности жизнедеятельности. Малышам напомнили основные правила пожарной безопасности дома и на улице, а также правила безопасного поведения в лесу и на воде. Отрадно, что детвора активно вступает в оживленный диалог со спасателями, наперебой отвечает на такие вопросы, как: огонь — друг или враг, из-за чего может произойти пожар, знают ли они номера телефонов экстренных служб, в какие игры можно играть и многие другие.

Моделируя ситуацию с пожаром в квартире, мальчишки и девчонки учились вызывать на помощь спасателей, дружно отгадывали загадки, давали правильные ответы на различные вопросы на тему безопасности. В завершение встреч работники МЧС вручили участникам акции тематические книжки-раскраски и буклеты.

Уделили внимание и работникам детских садов. С ними также провели профилактические беседы по основным правилам безопасности в быту и на рабочем месте.