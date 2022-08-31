Вступающих в силу новшеств немало, они касаются образования, экономики, транспорта, лесного хозяйства. Да практически всех сфер жизни.



То, что радует всегда

У работников бюджетных и приравненных к ним организаций вырастут зарплаты. Это обусловлено увеличением базовой ставки. Тарифная ставка первого разряда вырастет сразу на 12,6% и составит 41 рубль — довольно существенный рост.

Будут и отдельные бонусы. К примеру, для работников сферы образования введут две новые надбавки: за работу в отрасли (воспитателям и помощникам воспитателя дошкольного образования) и за работу в отрасли спорта.

И снова в класс, как в первый раз

В школу дети пойдут без гаджетов. Да, окончательно и бесповоротно. И в школьной форме.

Отучиться девять классов и уйти во взрослую жизнь теперь будет нельзя. Учебу придется продолжить в колледже или в стенах своей школы — еще два класса.

Также вводится новый стандарт дошкольного образования. Родители, обязательно ознакомьтесь. Вырастет объем знаний, формируемый у дошколят. К примеру, к семи годам ребенку обязаны привить знания о нашей стране, столице и родном населенном пункте, правила поведения в опасных ситуациях, научить называть свой адрес, телефоны родителей и разных служб.

Страховать станет дешевле, регистрировать постройки — проще

С сентября изменятся правила страхования — дополнительной пенсии, зданий, автомобилей и жизни. Тариф на страхование строений для физлиц снизится с 0,14% до 0,13%. Сократится минимальный срок при страховании жизни и дополнительной пенсии — до одного года.

Соорудили гараж, сарай и не оформили? Хорошая новость — местные органы власти получили право узаконить самовольные постройки, возведенные на земельных участках до 1 сентября 2022 года. Они уже не будут считаться самовольными.

Водители, включайтесь

Всем водителям до 5 сентября нельзя выключать фары ближнего света при езде. Забыли — готовьтесь к штрафу до трех базовых (96 рублей).

Автостраховка станет куда выгоднее: при оформлении ДТП без вызова ГАИ лимит возмещения вырастет с 400 до 800 евро.

Аренда уже без валюты

С 23 сентября до 1 января 2024 года арендодателям нельзя будет привязывать арендную плату к валюте. Касается физических и юридических лиц, исключений нет. Более того, заключенные ранее договоры аренды, подчеркнем, именно договоры аренды нужно привести в соответствие с законодательством до 22 сентября.

Бобры, клюква и строевой лес

С 1 сентября открыт сезон охоты на бобра и выдру. Охотьтесь круглые сутки, можно использовать капканы и ловушки, ловчих собак (бедные бобры). Но стрелять в темноте — только с разрешения работника охотхозяйства.

Сезон сбора клюквы — с 10 сентября. У нас и на Брестчине. А бруснику уже можно собирать. Придерживайтесь правил: только руками и в положенные сроки. Впрочем, простые приспособления допускаются.

С 25 сентября граждане, то есть физлица, смогут покупать древесину у лесхозов напрямую. Ранее это было невозможно.

© Правда Гомель