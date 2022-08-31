Сегодня на базе Уваровичского сельисполкома под руководством военного комиссара Гомельской области Андрея Кривоносова было проведено инструкторско-методическое занятие, в рамках которого военным комиссарам нашего региона была продемонстрирована работа местных исполнительных и распорядительных органов по развертыванию пункта оповещения и сбора военнообязанных.

Как отметил заместитель военного комиссара Гомельской области Сергей Дерябин: «Показательное учение продемонстрировало отличные результаты подготовки администрации сельисполкома. Высокий методический и организационный уровень занятия свидетельствует о том, что военный комиссариат Буда-Кошелевского и Чечерского районов в необходимом объеме проводит работу по подготовке сельисполкомов к проведению мобилизационных мероприятий».